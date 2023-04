Sinner in semifinale a Montecarlo 

Montecarlo. Jannik Sinner batte 6-2, 6-2 Lorenzo Musetti e si qualifica per la semifinale dell’Atp 1000 di Montecarlo. Senza storia il quarto tutto italiano, con l’altoatesino che è partito subito forte. Con un doppio break si è issato sul 4-0, per chiudere 6-2 il primo parziale. Nel secondo, il break arriva nel terzo game e ancora nel settimo. In semifinale, oggi, l'azzurro troverà il danese Holger Rune, che ha estromesso in 77’ il russo Daniil Medvedev per 6-3, 6-4. La semifinale della parte bassa del tabellone vedrà sfidarsi il russo Andrey Rublev (6-1, 7-6 al tedesco Jan-Lennard Struff) e lo statunitense Taylor Fritz (6-2, 6-4 al greco Stefanos Tsitsipas).

Italia in vantaggio

Finisce 2-0 per l’Italia la prima giornata del match di Billie Jean King Cup contro la Slovacchia. Sul veloce di Bratislava, Camila Giorgi non ha avuto difficoltà contro Anna Karolina Schmiedlova, regolata 6-2, 6-3, ancor più nettamente di quanto fatto a inizio stagione nel secondo turno degli Australian Open (6-4, 6-3). Un po’ più complicato il successo di Martina Trevisan su Viktoria Hruncakova Kuzmova, 7-6 (9), 6-3. Nel primo set, la toscana ha la meglio sull’avversaria solo per 11-9 nel tiebreak. Nel secondo, avanti 3-0, si fa riagganciare sul 3-3, prima del 6-3 finale. Oggi si riparte alle 12 con il match tra Trevisan e Schmiedlova (precedenti 1-2, con l’ultimo vinto 6-3, 6-2 nel primo turno degli Australian Open 2023), seguito da Giorgi-Hruncakova (1-1 i precedenti, le due non si incontrano da Lione ‘21, col 6-2, 6-3 azzurro). A chiudere il doppio che vedrà le italiane Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini opposte a Hrucakova e Tereza Mihalikova.

Al Forte Village

Si spegne in semifinale il sogno di vedere tennisti italiani nell’ultimo atto maschile dell’Itf di Santa Margherita di Pula. Pietro Marino ha perso 6-2, 7-5 contro il polacco Michalski (quattordicesimo match consecutivo vinto su questi campi per lui, che oggi gioca la terza finale di fila), mentre Giorgio Tabacco ha ceduto 6-0, 6-1 al portoghese Oliveira. Si fermano nei quarti le italiane nel femminile: Federica Bilardo è stata stoppata con un doppio 6-4 dalla belga Costoulas, mentre la qualificata Lisa Pigato ha perso 6-4, 0-6, 6-3 contro la romena Bulgaru.



