Sinner, in finale c’è Zverev  

Non ci sarà la finale tutta italiana a Vienna. Se Jannik Sinner ha svolto il proprio compito con diligenza, battendo la sua “vittima” preferita, l’australiano Alex De Minaur per la dodicisesima volta su dodici match, Lorenzo Musetti non è riuscito a fare altrettanto con Alexander “Sascha” Zverev. Così oggi alle 14 il titolo dell’Atp 500 sul cemento indoor della capitale austriaca se lo giocheranno l’altoatesino numero 2 del mondo e il tedesco attuale 3, che nei confronti diretti vanta un 4-3 dovuto all’età (4 anni in più) ma che ha perso le ultime due sfide.

Le semifinali

Ieri Sinner ha concesso un break per set ma non ha avuto problemi a battere De Minaur alla Wiener Stadthalle, imponendosi per 6-3 6-4. Nel corso dell'incontro, al settimo game del primo set, Sinner ha discusso con un giudice di sedia, episodio inusuale per l'altoatesino. Il motivo del contendere è stato un warning che l'irlandese Fergus Murphy ha assegnato all'italiano per un presunto ritardo nella ripresa del gioco. Musetti si è invece arreso a Zverev, freddo nel trasforare le palle break avute e chiudere 6-4 7-5.

Verso la Davis

Per il carrarino le parole di elogio di Jannik in vista della Coppa davis alla quale lui ha rinunciato: «Lorenzo farà sicuramente un buon lavoro. Quando ho giocato, non ero solo. È tutta la squadra che si unisce. È una grande squadra». Poi ha aggiunto: «Perché non mi sento riposato anche se quest'anno ho giocato tre mesi in meno? Bella domanda. È difficile dirlo. L'anno precedente abbiamo fatto un'ottima selezione dei tornei a cui partecipare. Alla fine dell'anno, ero molto fresco e giocavo un tennis molto buono».

