Sinner in campo, Musetti si ferma 

Roma. Divisi tra le speranze per Jannik Sinner e il dispiacere per Lorenzo Musetti. I tifosi azzurri di tennis agli Internazionali Bnl d’Italia, che ieri a causa della lunga interruzione per la pioggia, hanno dovuto attendere sino alle 23 per veder comparire sul Centrale Luciano Darderi e Rafael Jodar che si dovevano sfidare nel secondo quarto di finale, hanno vissuto una giornata di emozioni diverse. Il maltempo ha concesso a Casper Ruud di arrivare per primo in semifinale battendo (in due tempi, a cavallo dello stop per il maltempo) Karen Kachanov per 6-1, 1-6, 6-2 in un match di tre set senza mezze misure.

Rossi sul rosso

Oggi alle 13 sul campo Centrale scenderanno le due chiome rosse di Jannik Sinner (che la doma con il consueto cappellino) e Andrey Rublev (che preferisce la fascia). Sarà la prima delle due semifinali della parte alta del tabellone, quella che prevede (dalle 19) anche il match tra Martin Landaluce e Daniil Medvedev. Sinner ieri ha deliziato i tifosi sul campo 5, allenandosi per circa un'ora con l'argentino Tomas Etcheverry, utile per mantenere ritmo e condizione in vista della sfida odierna. Al termine ha regalato le palline agli spettatori assiepati sulle tribune ricevendo in cambio gli applausi del pubblico e i soliti cori di incitamento.

Addio a Parigi

Ma se Sinner ha nel Roland Garros il vero grande obbiettivo della stagione, c’è chi, come Lorenzo Musetti che da Parigi sperava di ripartire, salvo poi doverci rinunciare molto tempo prima di cominciare il secondo slam dell'anno. Gli esami a cui il tennista di Carrara è stato sottoposto dopo aver perso contro Casper Ruud a Roma, hanno evidenziato una lesione del retto femorale della coscia sinistra che costirngerà il giocatore a stare fuori alcune settimane. E dunque addio al Roland Garros, dove difendeva la semifinale dello scorso anno. «Una notizia che mi pesa enormemente», scrive sui propri social dove annuncia che salterà anche il torneo di Amburgo, mettendo fine a una stagione sul rosso falcidiata dagli infortuni e conclusasi con l'uscita dalla top ten. Pensare che nel gotha del tennis mondiale era entrato esattamente un anno fa, proprio a Roma, giocando e perdendo la semifinale con Carlos Alcaraz. A 365 giorni di distanza tanto, se non tutto, è cambiato, con un 2026 fin qui ricco di delusioni, molte delle quali nate da alcuni problemi muscolari che lo hanno accompagnato nel corso della prima parte della stagione. L'ultima delusione a Roma, dove non si è ritirato solo perché era di fronte al pubblico di casa.

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