Sinner in campo contro Kokkinakis punta al numero 2 

È il giorno dell'esordio nell'Atp 1000 di Indian Wells per Jannik Sinner. Parte contro l'australiano Thamasi Kokkinakis la corsa dell'azzurro verso il secondo posto mondiale, record all-time per un italiano. Per sorpassare in classifica lo spagnolo Carlitos Alcaraz, Sinner dovrebbe vincere il torneo, fare qualsiasi risultato migliore rispetto all'iberico e al russo Daniil Medvedev o arrivare negli ottavi con gli avversari che non ottengono risultati di rilievo.

Italiani in California

Due gli italiani in campo nella prima giornata di gare e altrettante le vittorie: nel maschile, Matteo Arnaldi ha battuto il francese (di madre italiana) Luca Van Assche 7-6(6), 7-6(3), allenato da Vincenzo Santopadre, e si regala un secondo turno contro Alcaraz. Nel femminile, buona prova di Camila Giorgi, che regola 6-3, 6-2 la britannica Katie Boulter, salita agli onori della cronaca per la sua liaison con l'australiano Alex De Minaur.

Lampi azzurri

A causa della pioggia di mercoledì, nella notte scorsa si sono disputati sette match con tennisti italiani in campo: Lorenzo Sonego-Miomir Kecmanovic, Flavio Cobolli-Roberto Carballes Baena, la wild card Fabio Fognini-Bernabe Zapata Miralles nel maschile e, nel femminile, Elisabetta Cocciaretto-Peyton Stearns, Lucia Bronzetti-Magdalena Frech, Martina Trevisan-Diane Parry e la qualificata Sara Errani contro la giapponese Naomi Osaka, ex numero 1 del mondo.

Nadal no, Nagal si

«Ho fatto una prova, ma non sono ancora pronto per competere al massimo livello. Non posso mentire a me stesso e ai miei tifosi». Con queste parole, rilasciate sui social, Rafa Nadal ha annunciato il forfait dal torneo sul cemento statunitense.

In campo solo sette volte lo scorso anno, il mancino di Manacor rimanda ancora il suo esordio stagionale. Possibile che torni in campo sulla amata terra battuta europea. Al suo posto, il lucky loser indiano Sumit Nagal.



