Sinner implacabile: 8 su 8 nei derby 

Jannik Sinner prosegue il suo cammino al torneo Atp sull'erba di Halle, ma nel derby con Lorenzo Sonego ha dovuto impegnarsi a fondo per riuscire a raggiunge nei quarti di finale, strappando la vittoria in rimonta dopo quasi tre ore di gioco, col punteggio di 6-7, 6-4, 6-4. L'altoatesino ha chiuso l'incontro senza aver mai perso il servizio contro il 28enne torinese, il quale dopo essersi aggiudicato il primo set al tie-break ha avuto la doppia chance di prendere un break di vantaggio anche nel secondo. «È stata sicuramente una partita difficile», ha commentato Sinner. «Lui ha avuto tante occasioni, ma anche io nel primo set. Ho commesso un paio di errori nel tie-break, ma può succedere. Sui campi in erba non è mai facile e per come ho reagito, soprattutto mentalmente, credo di aver fatto un buon lavoro. Ovviamente giocare contro Lorenzo non è mai facile». Sinner aveva vinto in due set l'unico precedente, a Montpellier lo scorso febbraio, e ha confermato la sua infallibilità nei derby con connazionali, visto che con ieri ne ha portati a casa otto su otto. Oggi Sinner dovrà vedersela con il kazako Alexander Bublik, che ha battuto negli ottavi di 's-Hertogenbosch, e che ieri ha eliminato il tedesco Jan-Lennard Struff, n.21 ATP, reduce dalla finale di Stoccarda. (6-3, 6-7, 6-3).

Intanto oggi al Queen’s, Lorenzo Musetti sfida il norvegese Holger Rune (6 Atp) per un posto in semifinale.

RIPRODUZIONE RISERVATA