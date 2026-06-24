Sinner, il rientro in campo dopo Parigi è senza intoppi 

Londra . Il malore di Parigi sembra essere un ricordo lontano. Sull’erba dell’Hurlingham Club di Londra Jannik Sinner ha ritrovato sorriso e gambe: solo un’esibizione quella al Giorgio Armani Tennis Classic, in cui però il numero 1 al mondo non ha avuto difficoltà a liquidare in due set (6-3 6-3) il britannico Cameron Norrie. Un rientro confortante dopo lo choc del 28 maggio sulla terra parigina: in mezzo ci sono stati riposo e le indagini mediche per scoprire i motivi di quel crollo fisico.

Con Norrie Sinner è andato in scioltezza: «Non avevo mai giocato qui, ma mi è piaciuto molto», le sue parole. «Un match di esibizione come questo, con questa atmosfera, può aiutarmi a trovare la forma migliore per Wimbledon. Mi sto trovando bene sui campi, ci sono alcune parti in cui è molto veloce, mi allenerò ancora i prossimi giorni per trovare la giusta sensazione».

Campione in carica

La testa è naturalmente allo slam londinese, dove Sinner arriva da campione uscente: un anno fa lo storico trionfo dell’azzurro che proverà a difendere il titolo. Il via da lunedì (in questi giorni si stanno già disputando le qualificazioni per il main draw), e venerdì ci sarà il sorteggio del tabellone principale.

«L’atmosfera è molto bella», dice Sinner. «Ringrazio tutti per essere venuti, queste partite aiutano a trovare la giusta condizione. Pensare a quello che è accaduto lo scorso anno e tornare qui è molto bello. Le due settimane di Wimbledon hanno significato tanto per me, però ora parliamo di un altro torneo: anno nuovo e altre difficoltà. Mi auguro un epilogo molto simile, ho sempre detto che per me è il torneo più speciale che esista».

I controlli

Intanto in questi giorni che hanno accompagnato il ritorno in campo, Sinner è stato monitorato a fondo: sotto controllo i valori glicemici con il sensore sul braccio. Poi il caldo: Sinner durante gli allenamenti, oltre al ghiaccio sulla testa, ha indossato una giacca refrigerante che assorbe il calore in eccesso e aiuta il corpo a mantenere la giusta temperatura. «Dopo Parigi abbiamo approfondito tutto, non sappiamo cosa sia successo: fino a lì avevo fatto una grande stagione», ha spiegato.

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