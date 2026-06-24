VaiOnline
Tennis.
25 giugno 2026 alle 00:11

Sinner, il rientro in campo dopo Parigi è senza intoppi 

Jannik Sinner of Italy celebrates after winning his men's singles match against Alexei Popyrin of Australia at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 11 May 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
Jannik Sinner of Italy celebrates after winning his men's singles match against Alexei Popyrin of Australia at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 11 May 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
Jannik Sinner of Italy celebrates after winning his men's singles match against Alexei Popyrin of Australia at the Italian Open tennis tournament in Rome, Italy, 11 May 2026. ANSA/ETTORE FERRARI

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Londra . Il malore di Parigi sembra essere un ricordo lontano. Sull’erba dell’Hurlingham Club di Londra Jannik Sinner ha ritrovato sorriso e gambe: solo un’esibizione quella al Giorgio Armani Tennis Classic, in cui però il numero 1 al mondo non ha avuto difficoltà a liquidare in due set (6-3 6-3) il britannico Cameron Norrie. Un rientro confortante dopo lo choc del 28 maggio sulla terra parigina: in mezzo ci sono stati riposo e le indagini mediche per scoprire i motivi di quel crollo fisico.

Con Norrie Sinner è andato in scioltezza: «Non avevo mai giocato qui, ma mi è piaciuto molto», le sue parole. «Un match di esibizione come questo, con questa atmosfera, può aiutarmi a trovare la forma migliore per Wimbledon. Mi sto trovando bene sui campi, ci sono alcune parti in cui è molto veloce, mi allenerò ancora i prossimi giorni per trovare la giusta sensazione».

Campione in carica

La testa è naturalmente allo slam londinese, dove Sinner arriva da campione uscente: un anno fa lo storico trionfo dell’azzurro che proverà a difendere il titolo. Il via da lunedì (in questi giorni si stanno già disputando le qualificazioni per il main draw), e venerdì ci sarà il sorteggio del tabellone principale.

«L’atmosfera è molto bella», dice Sinner. «Ringrazio tutti per essere venuti, queste partite aiutano a trovare la giusta condizione. Pensare a quello che è accaduto lo scorso anno e tornare qui è molto bello. Le due settimane di Wimbledon hanno significato tanto per me, però ora parliamo di un altro torneo: anno nuovo e altre difficoltà. Mi auguro un epilogo molto simile, ho sempre detto che per me è il torneo più speciale che esista».

I controlli

Intanto in questi giorni che hanno accompagnato il ritorno in campo, Sinner è stato monitorato a fondo: sotto controllo i valori glicemici con il sensore sul braccio. Poi il caldo: Sinner durante gli allenamenti, oltre al ghiaccio sulla testa, ha indossato una giacca refrigerante che assorbe il calore in eccesso e aiuta il corpo a mantenere la giusta temperatura. «Dopo Parigi abbiamo approfondito tutto, non sappiamo cosa sia successo: fino a lì avevo fatto una grande stagione», ha spiegato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

meteo

Boccheggia l’Europa, battuti tutti i record

Mai così in alto le temperature a giugno in Francia e Regno Unito, vittime in Spagna 
I Riformatori chiedono di andare in Consiglio entro il 15 luglio, prima della revisione in Europa del sistema Ets

Continuità merci, seduta straordinaria

Il centrodestra: «I sardi continuano a sopportare i costi aggiuntivi dell’insularità» 
Regione

L’economia sarda rallenta, stipendi bassi

Reddito pro capite inferiore del 15% rispetto alla media nazionale, industria in sofferenza 
Massimiliano Rais
Si apre un caso anche sulla quantificazione dei ricavi: «Il contributo di Regione e Comune andrebbe valutato meglio»

«Soldi pubblici all’hotel, non ci stiamo»

Il progetto del nuovo Sant'Elia, altolà di Federalberghi: «Noi favorevoli solo allo stadio» 
Alessandra Carta
Vendita record

A Villa Certosa un hotel extra lusso

La residenza di Berlusconi acquistata da una società dello sceicco Al Thani 
Caterina De Roberto
La scelta

Alemanno, dal carcere a Vannacci

Libero dopo 540 giorni di detenzione: «Farò politica con il generale» 
Indagini

«Le bambine vogliono stare con me»

Dal carcere le parole della madre delle due sorelline ritrovate 