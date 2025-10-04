Sinner, il pericolo è il caldo 

Continua nel migliore dei modi la trasferta sul cemento asiatico per Jannik Sinner, che dopo il titolo a Pechino ha vinto il match d'esordio al Shanghai Masters. L'italiano, n. 2 al mondo e del seeding, oltre che campione in carica, ha usufruito di un bye al primo turno, e ha sconfitto col punteggio di 6-3 6-3 il n. 49 Daniel Altmaier, in poco più di un'ora e mezza di gioco. Un debutto senza difficoltà - ma con qualche affanno fisico - per l'altoatesino che ritrovava il tedesco per la prima volta dalla sconfitta al Roland Garros 2023. Stavolta tutto è andato nel verso giusto per Jannik, supportato da un'ottima resa al servizio. «A Shanghai è molto più umido, si fatica molto e si sprecano molte energie: ora è fondamentale recuperare», ha commentato Sinner al termine del match. «Ho avuto poco tempo dalla finale di Pechino», ha spiegato il n.2 del mondo. Sapevo che sarebbe stato difficile: bisogna dosare le forze per arrivare in fondo all'incontro. Sarà importante recuperare, ma da ora dovrò anche alzare il livello del mio tennis». Già oggi affronterà Tallon Griekspoor. Esordio vincente anche per Lorenzo Musetti e Luciano Darderi che si sfideranno nel terzo turno. Il toscano - in corsa per le Finals di Torino - ha sconfitto 6-4 6-0 l'argentino Francisco Comesana mentre l'italo argentino ha superato il cinese Bu con un doppio 6-4. Esce invece di scena Matteo Arnaldi superato (6-4, 6-4) dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 18.

A Pechino, in doppio, seconda finale di fila per Sara Errani e Jasmine Paolini: hanno liquidato per 6-4 6-0 la taipanese Su-Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko e si giocheranno il titolo con la giapponese Miyu Kasto e l'ungherese Fanny Stollar.

