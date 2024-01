L’Italia in festa per il suo fenomeno: Jannik Sinner, 22 anni, ha vinto il primo torneo Slam della carriera, l’Australian Open, battendo in finale il russo Medvedev al quinto set, alla fine di un match entusiasmante e interminabile, durato quasi quattro ore. Il tennis mondiale celebra l’impresa dell’altoatesino, che in semifinale aveva superato il numero 1 Djokovic.