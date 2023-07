Sinner, il giorno della verità oggi a Wimbledon 

Domani la tunisina Ons Jabeur cercherà per il secondo anno di fila di diventare la prima tennista araba ad essere incoronata sui nobili prati di Wimbledon: dall'altra parte della rete, a contenderle il “Venus Rosewater Dish”, piatto riservato alla vincitrice dei Championships, sarà la ceca Marketa Vondrousova. È questo l'esito delle semifinali donne, disputate ieri pomeriggio sul Centre Court.

Vittoria in rimonta, contro la bielorussa Aryna Sabalenka (che vincendo sarebbe diventata numero 1 del mondo) per la 28enne di Ksar El Hellar, a Wimbledon favorita n. 6: perso il primo set al tie-break, Jabeur - alla sesta presenza in tabellone a Wimbledon - va sotto un break anche nella seconda frazione, salva tre palle del 3-5, poi chiude 6-4 trascinand prima il match al terzo set, e quindi trovando il break decisivo nel sesto gioco del terzo set: 6-3. Una vittoria che le garantisce la terza finale Slam, dopo quelle raggiunte

(entrambe perse) lo scorso anno, prima a Londra, quindi a New York.

In precedenza, era bastata un'ora e un quarto a Marketa Vondrousova per diventare la prima finalista dei Championships non testa di serie, dall'impresa dell'allora 19enne Billie Jean Moffitt nel 1963. Opposta all'ucraina Elina Svitolina, arrivata in semifinale dopo aver ricevuto una wild card, la 24enne ceca di Sokolov, solo n.42 del ranking si impone con un duplice 6-3, centrando la sesta vittoria consecutiva sui prati di Church Road dove fino a due settimane fa aveva vinto un solo match in quattro partecipazioni.

Tocca agli uomini

Oggi però l’attenzione è tutta per le semifinali maschili. Apre il programma sul Centrale alle 14,30 la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, che su questo campo non perde da dieci anni e che proverà a fare un passo avanti verso quello che sarebbe l’ottavo titolo all’All England Club e il 24° negli Slam. L’altoatesino, alla prima semifinale in un major, cerca un’impresa nel match più importante della sua giovane carriera. A seguire la semifinale tra il n.1 al mondo Carlos Alcaraz sfida il russo Daniil Medvedev. Entrambi i match verranno trasmessi in diretta esclusiva su Sky.

