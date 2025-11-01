Sinner, il giorno del n. 1 

Parigi. Jannik Sinner aggiorna i propri record e si prepara a spiccare il balzo decisivo per tornare sul trono del tennis Mondiale. Potrebbe accadere oggi (ore 17), in caso di successo nella finale al Masters 1000 di Parigi, raggiunta dopo aver liquidato con un irreale 6-0, 6-1 il numero 3 del mondo, il tedesco Alexander Zverev. L’ultimo ostacolo è costituito dal canadese Felix Auger-Aliassime. «Sasha era decisamente molto lontano dal suo 100%, non stava bene: non è certo come uno vorrebbe vincere, mi prendo comunque questa finale e sono felice di poterla giocare», ha riconosciuto Sinner dopo il match. «Affrontarlo è sempre una bella occasione», ha aggiunto l'azzurro, «ma lui era in difficoltà sul piano fisico. Ha fatto un bellissimo percorso fin qui e spero si rimetta presto al meglio per Torino». Oggi alla Defense Arena Sinner avrà di fronte Felix Auger-Aliassime: «Sta giocando un tennis incredibile, è migliorato molto negli ultimi mesi. Sono contento sia arrivato in finale, è una delle persone più gentili del torneo e giocare la finale con lui è speciale. Io cercherò di godermi l'atmosfera poi avrò due giorni per riposare».

In precedenza il canadese aveva battuto in due set il kazako Alexander Bublik, col punteggio di 7-6, 6-4. Un risultato importante in chiave Atp Finals: Auger-Aliassime era in lizza per l’ultimo posto a Torino con Lorenzo Musetti e con la vittoria odierna ha sorpassato l'italiano, che intanto si è iscritto al torneo Atp 250 di Atene per guadagnare altri punti. Ma va ricordato che anche il canadese è iscritto al 250 di Metz.

RIPRODUZIONE RISERVATA