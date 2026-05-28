Sinner ha un malore e crolla a un passo dal traguardo 

Parigi. Sofferente, il viso tirato, le gambe piantate sulla terra rossa. Parigi resta stregata per Jannik Sinner che vive al Roland Garros un altro psicodramma, dopo la finale persa un anno fa contro Carlos Alcaraz: stavolta, quando era a un passo da una vittoria anche piuttosto agevole contro Juan Manuel Cerundolo, il n.1 del tennis mondiale è stato sopraffatto da un malessere fisico, non il primo nella carriera stellare dell’azzurro. Ha chiamato il fisioterapista, è uscito dal campo, è rientrato e ha provato a onorare il match, ma era solo l’ombra di Sinner. E la partita che era saldamente nelle sue mani (6-3 6-2 5-1) è diventata una lenta agonia.

La partita

Cerundolo ha capito che era il suo giorno fortunato e in rimonta si è preso il terzo parziale 7-5 chiudendo poi 6-1 6-1 gli altri due. Niente slam parigino insomma, l’unico che manca in bacheca per Sinner: a consegnare il trofeo quest’anno c’è Adriano Panatta, l’ultimo azzurro campione a Parigi 50 anni fa. Dato come strafavorito sulla terra rossa parigina dopo la finale del 2025 contro Alcaraz, l’altoatesino ora si prende una pausa: niente tornei fino a Wimbledon. Il malessere in campo, che ha fatto subito il giro del mondo, ha lasciato gli spalti ammutoliti. «Non mi sento bene, mi gira la testa, ho bisogno di vomitare», le parole di Sinner al fisioterapista, quando si è ritrovato a perdere tre game di fila in un set dominato. Medical timeout. A Sinner viene concesso di rientrare negli spogliatoi, il match si interrompe per qualche minuto. «Stanno valutando la situazione, gli misurano la pressione», le parole della giudice di sedia a Cerundolo. Sette i minuti di stop. E poi, dal suo rientro in campo, al pubblico assiepato nella fornace dello Chartrier si rivela un Sinner fantasma e lì c’è il tracollo. Il campione tiene comunque duro, prova a non mollare ma la difficoltà è palese, fino al punto che manda l’argentino al terzo turno e mette fine allo strazio.

Sinner non perdeva da 30 match consecutivi, da prima dei quarti di finale in uno Slam dallo US Open 2023, quando venne eliminato da Zverev agli ottavi. Eppure, poco più tardi in conferenza stampa davanti ai cronisti di tutto il pianeta, non cerca alibi, non si rifugia in scuse. Non attribuisce la sua sconfitta nemmeno al caldo torrido che soffoca quest’anno la Porte d’Auteuil con temperature ancora ben oltre i 30 gradi.

Gli altri azzurri

Poco prima della sconfitta di Sinner, Flavio Cobolli, numero 14 del ranking Atp, ha invece superato il 26enne cinese Yibing Wu (numero 92) in tre set con il punteggio di 6-4 6-4 6-4. Nel prossimo turno affronterà lo statunitense Learner Tien (18). Bella vittoria anche per Matteo Berrettini nella sessione serale. L'azzurro ha superato il francese e numero 22 del seeding Arthur Rinderknech in tre set: 6-4, 6-4, 6-4. Al terzo turno pure Matteo Arnaldi che ha superato il greco Stefanos Tsitsipas in quattro set (7-6 5-7 6-3 6-2). Eliminato, invece, Luciano Darderi. Il tennista azzurro, testa di serie numero 14, ha ceduto all'argentino Francisco Comesana al quinto set: 6-7 6-4 4-6 6-2 4-6 il punteggio finale dopo oltre quattro ore di lotta.

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