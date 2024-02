Sinner ha messo la freccia 

È bello che oggi a Rotterdam ci sia Alex De Minaur a consacrare il passaggio di Jannik Sinner a nuovo numero 3 del mondo. Il sorpasso ai danni di Daniil Medvedev non è avvenuto ieri con il successo perentorio (6-2, 6-4) sull’olandese Tallon Griekspoor, ma potrebbe avvenire già oggi nella finale dell’Atp 500 sul veloce dell’Olanda Meridionale, se Sinner migliorerà il risultato dello scorso anno (sconfitta all’ultimo atto proprio da Medvedev). Altrimenti bisognerà attendere che il computer dell’Atp calcoli i punti persi dal russo a Doha. Comunque vada da ieri Sinner sale dove nessun italiano si era mai spinto nell’era open (Adriano Panatta fu numero 4) e sposta in su l’asticella. E, come detto, è bello che oggi in campo con lui ci sia De Minaur

I precedenti

L’australiano, sempre battuto nei sei precedenti, è stato (suo malgrado) testimone di tante tappe importanti della carriera di Sinner. Fu battuto nella finale delle Next Gen Atp Finals 2019 a Milano; fu il finalista del primo successo dell’altoatesino in un Master 1000 (Canada 2023); si arrese in singolare nella vittoriosa finale di Coppa Davis Italia-Australia a Malaga. Ora potrebbe consacrare il passaggio di consegne tra Panatta e Sinner come italiano meglio classificato di sempre.

Le insidie

Proprio questi numeri tolgono dalle spalle di De Minaur (ieri autoritario contro Grigor Dimitrov, 6-4, 6-3) qualsiasi pressione. Sinner ieri ha dimostrato di gestirla bene, rispondendo con personalità alle sei palle break avute (e mai trasformate) da Griekspoor. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA