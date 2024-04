Sinner gioca sotto casa Berrettini, che batosta Musetti, ora c’è Djokovic 

Sebastian Korda è il primo avversario di Jannik Sinner che esordisce oggi nel Masters 1000 sulla terra rossa di Montecarlo. Nei trentaduesimi di finale lo statunitense figlio d’arte ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in due set (6-1, 6-2). Sinner, che abita non lontano dal Monte Carlo Country club, scende in campo dopo l’uscita dal tabellone di doppio, due sere fa, in coppia con Sonego. Il numero 2 del mondo può sorridere, e con lui proprio il suo compagno di doppio anche in Davis, perché ieri pomeriggio, a sorpresa, Carlos Alcaraz – lo spagnolo era uno dei favoriti per la vittoria nel Principato – ha annunciato il suo ritiro dal torneo. Sonego, quindi, è stato ripescato come lucky loser e debutta direttamente al secondo turno, oggi pomeriggio, contro il francese Felix Auger-Aliassime.

Tutti con Sinner

La campagna monegasca del nostro uomo di punta è iniziata in doppio con Lorenzo Sonego, davanti a un pubblico affettuoso, con la gente letteralmente appesa alla rete di protezione del campo numero 2. La coppia azzurra ha perso in due set contro i belgi Gille e Vliegen, troppo imprecisi e molli i due italiani, opposti a due giocatori esperti e in serata. Sinner la prende con grande tranquillità: «Per me Monte Carlo è una sorta di grande allenamento, ho avuto pochi giorni di tempo per prepararmi a questo terreno, preferisco il cemento, ma non mi lamento, ho fatto un grande inizio di stagione e adesso si riparte». Un anno fa uscì in semifinale, questa volta gli obiettivi reali sono altri: «Voglio arrivare pronto al Roland Garros e all’Olimpiade». Korda, che ha un anno in più di Sinner, arriva dal successo su Davidovich: 1-1 il conto degli scontri diretti con l’altoatesino.

A casa

Sconfitta ed eliminazione per Matteo Berrettini al primo turno di Monte Carlo. Il romano, reduce dalla vittoria del torneo di Marrakech, è stato battuto con un netto 6-3, 6-1 in un'ora e 13 minuti dal serbo Miomir Kecmanovic. Se nella prima partita il romano ha avuto qualche chance di restare in corsa, nel secondo set Matteo è stato poco incisivo col servizio e molto falloso, un crollo che è sembrato anche fisico. In un’intervista rilasciata al canale social della Red Bull, Berrettini ha affrontato il tema delicato della depressione: «In questi ultimi tempi ho dovuto pensare solo a me stesso». Dopo l’infortunio agli Us Open «ho passato il momento più difficile, durante il quale ho sentito che il serbatoio si era completamente svuotato e che facevo veramente fatica ad alzarmi dal letto la mattina».

Musetti

Lorenzo Musetti vola agli ottavi del torneo di Montecarlo dove incontrerà il numero 1 del mondo Novak Djokovic. L'azzurro supera in due set il francese Arthur Fils, 36 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-5. Domani la sfida al campione serbo: lo scorso anno nel Principato vinse il tennista di Carrara in una partita memorabile. E proprio Djokovic ha avuto un inizio in scioltezza a Monte-Carlo dove, per il suo ingresso al secondo turno, ha eliminato il russo Roman Safiullin (numero 41 del mondo) in due set: 6-1, 6-2. Il numero 1 del ranking Atp progetta i quarti e per questo ha giocato una partita praticamente perfetta, quasi un allenamento: «Non ho paura di Musetti», ha detto il serbo a fine match. (red.spo.)

