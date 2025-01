Sinner gioca per la storia 

Alle nove e mezza l’Italia dello sport, non solo del tennis, si schiera davanti alla tv per sostenere Jannik Sinner. La finale degli Australian Open, prima prova Slam della stagione, vede di fronte il numero uno del mondo e il numero due, Alezander Zverev, il tedesco che ha giocato un torneo straordinario e che rappresenta un vero grande pericolo per la possibile, sperata conferma di Sinner sul trono di Melbourne, già conquistato l’anno scorso per la prima volta.

L’italiano va in campo dopo una semifinale in cui ha asfaltato l’americano Shelton, un divario a tratti apparso enorme. Zverev sbarca in finale dopo una semi delle polemiche, vinta dopo un solo set per il ritiro (fischiatissimo) di Djokovic, il quale – per smentire qualsiasi illazione – ieri ha pubblicato on line la risonanza che documenta lo strappo muscolare patito.

Jannik Sinner ha trascorso la vigilia allenandosi in un campo al chiuso del National Tennis Centre, lontano dal sole e dagli sguardi dei curiosi. Un isolamento fondamentale per assorbire al meglio i consigli di Simone Vagnozzi, per concentrarsi su quel che ci sarà da fare oggi in campo contro il numero 2 del mondo e campione olimpico. Sinner è favoritissimo per i bookmakers, arriva all’epilogo spinto dalle parole di Mc Enroe: «È il più forte, spacca la pallina».

L’attacco di Binaghi

«Direi che è stata una grande caduta di stile per Djokovic. Chiudere una carriera in questo modo è poco edificante: lo fa augurandosi che dei due finalisti ne vinca uno, tra l'altro nei confronti di Jannik che è un ragazzo esemplare. Non gli fanno onore le dichiarazioni di fine match». Così a Supertennis il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi riguardo a Novak Djokovic che, dopo il ritiro per infortunio durante la semifinale degli Australian Open, si è schierato dalla parte del suo avversario Zverev. «Auguro a Sascha il meglio - detto il serbo - si merita il suo primo Slam e farò il tifo per lui in finale».

Doppio al tappeto

Gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sconfitti in finale all'Australian Open. A Melbourne hanno perso contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten. Punteggio: 7-6(18/16), 6-7(7/5), 3-6 dopo oltre tre ore di gioco. Meglio i vincitori nel terzo set, più cinici rispetto agli azzurri – comunque soddisfatti – apparsi stanchi. Il torneo femminile è stato vinto dall’americana Keys, che ha sorpreso la numero 1, la bielorussa Sabalenka, in tre set.

