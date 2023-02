Sinner gioca da padrone 

La classifica, che presentava Jannik Sinner come numero 14 del mondo (da domani sarà 12) e Tallon Griekspoor come 61 (ma farà un balzo sino a 40, best ranking), non deve ingannare. La vittoria dell’altoatesino ieri in semifinale sull’olandese a Rottendam non era scontata e non è stata facile. Lo dice il punteggio, serratissimo (7-5, 7-6), lo lascia intuire il fatto che per il 26enne di Haarlem la semifinale nell’Atp 500 di casa, con un pubblico che ha fatto di tutto per spingerlo, valeva più di gran parte dei match disputati in carriera. Anche della finale vinta 40 giorni prima in India, a Pune, dove ha conquistato il primo titolo Atp (un 250). Dall’altra parte della rete c’era Benjamin Bonzi, sì, proprio quello che è stato capace di strappare l’unico set a Sinner in questo torneo, al primo turno.

Marcia trionfale

Poi, per Jannik, è stato un crescendo: successo sul n. 3 del mondo Stefanos Tsitsipas, vittoria schiacciante sull’ex numero 3, Stan Wawrinka. E, ieri, in semifinale, quarta vittoria, forse la più complicata. L’azzurro ha sempre tenuto il proprio servizio, ma è riuscito a strapparlo al rivale solo nel 12° game, quello del 7-5. Stesso percorso nel secondo set, ma stavolta si è arrivati al tie-break, dove Sinner è stato ancora solidissimo mentalmente contro un avversario che ha sbagliato pochissimo e che ha cercato di metterlo in difficoltà anche col serve and volley . Sinner ha chiuso 7 punti a 5 con una bel pallonetto e si è meritato la finale. Lo attende alle 15.30 un Daniil Medvedev (che domani, comunque vada, sarà 11 Atp, proprio davanti a Jannik) apparso in forma strepitosa: il 6-2, 6-1 a Grigor Dimitrov è un avvertimento chiaro.

Male gli altri

Per il resto è stata una giornata opaca per il tennis azzurro. In Argentina Lorenzo Musetti si è fatto sorprendere (doppio 6-4) dal peruviano Varillas. nelle qualificazioni di Doha, fuori Francesco Passato (eliminato dal bosniaco Dzumhur) e Matteo Arnaldi (dall’ucraino Krutykh). Avanza invece, nelle qualificazioni di Dubai, Jasmine Paolini, vittoriosa in due set (6-1, 7-5) sulla francese Oceane Dodin.