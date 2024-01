Sinner già in forma, bene anche Musetti 

Comincia bene il 2024 di Jannik Sinner. Il leader del tennis azzurro, nel Kooyong Classic di Melbourne, torneo di esibizione a inviti che precede gli Open d'Australia, ha battuto 6-4 6-0 il padrone di casa Marc Polmans. Dal 3-4, l'azzurro ha vinto gli ultimi nove giochi della partita. Sinner torna in campo stanotte contro Casper Ruud, che ha sconfitto due volte su due a Vienna tra 2020 e 2021. «La scorsa stagione è finita bene. E con quella fiducia sto ripartendo. La prima partita di un nuovo anno è sempre difficile, sono contento di aver vinto», ha commentato con soddisfazione. Nella notte è tornato in campo per affrontare il norvegese Casper Ruud, battuto nei due precedenti. Gli organizzatori hanno invitato anche Matteo Berrettini, che però non scende in campo nella seconda giornata.

Adelaide

Si ferma al secondo turno la corsa di Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego nell'Atp 250 di Adelaide. Arnaldi, n. 41, cede 6-7(5) 7-6(7) 6-4, dopo quasi tre ore e mezza, al cileno Nicolas Jarry, n. 18 del ranking e 2 del seeding, dopo aver mancato un match-point nel tie-break del secondo set. Saluta Adelaide agli ottavi anche Sonego: il 28enne torinese, n.46 Atp, è stato sconfitto 6-4 7-6(10) dallo statunitense Sebastian Korda, n.29. Lorenzo Musetti batte l'australiano Jordan Thompson 6-4, 6-1 e vola ai quarti di finale dove affronterà il kazako Alexander Bublik.

Australian Open

Nelle qualificazioni al primo Slam stagionale, a Mebourne, avanzano Francesco Passaro (6-2, 6-3 a Martinez), Federico Gaio (ritiro di Lokoli), Flavio Cobolli (doppio 6-2 a Jin). Fuori Marco Cecchinato (doppio 6-1 da Medjedobvic), Andrea Pellegrino (6-7, 6-2, 6-1 da Piros), Alessandro Giannessi (6-3, 6-4 da Millman), Franco Agamenone (6-3, 6-4 da Minter) e, tra le donne, Nuria Brancaccio (6-2, 7-6 da Dart).

Mai più di notte

Intanto Atp e Wta hanno deciso di introdurre nuove regole che impediscano che (slavo casi eccezionali) gli incontri si protraggono fino a notte fonda, a scapito della salute dei giocatori e dell'interesse del pubblico. L'obiettivo è evitare che si giochi dopo le 23, sia nei tour Atp che in quelli Wta. Quindi non dovrebbero esserne programmate più di cinque al giorno su ciascun campo.Le nuove regole saranno sperimentate nel corso del 2024, con un'ulteriore revisione prevista a fine anno.

