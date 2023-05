Sinner, Fognini e la Cocciaretto avanti 

L'Italia c'è. Sulla terra rossa del Roland Garros Fabio Fognini e Jannik Sinner entusiasmano i tifosi passando il turno. L'impresa la compie il tennista ligure: a 36 anni compiuti l'istrionico campione azzurro - capace di prestazioni ai limiti della perfezione ma anche di buttare all'aria talento e vittorie - si è tolto la soddisfazione di eliminare Felix Auger-Aliassime, numero 10 del ranking Atp e del seeding. Il canadese è reduce da un periodo non positivo ma il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3 lascia ben intendere come stia Fabio. Fognini ora trova l'abbordabile australiano Jason Kubler, numero 69.

Sinner era obbligato alla vittoria contro il meno quotato Alexandre Muller, ma il 6-1, 6-4, 6-1 fa bene sperare: prossimo avversario il tedesco Daniel Altmaier, numero 79 Atp. Si fermano, invece, Marco Cecchinato, Flavio Cobolli e Martina Trevisan. Il primo perde male per 3-0 con il giovane francese Luca Van Ascche: 6-1, 6-1, 6-3. Cobolli,invece, poco ha potuto contro il super-favorito del torneo, Carlos Alcaraz: lo spagnolo ha superato il 21enne fiorentino in tre set per 6-0, 6-2, 7-5. Non è andata meglio alla Trevisan. L'azzurra, numero 24 , si è arresa in un'ora e 12 minuti per 6-2, 6-2 ad Elina Svitolina. Bravissima la Cocciaretto: in due set si è sbarazzata della superstar Kvitova.

In campo maschile parte bene anche Novak Djokovic: il serbo ha battuto lo statunitense Aleksandar Kovacevic in tre set (6-3 6-2 7-6). Ora se la vedrà con il 31enne ungherese Marton Fucsovics, 83 Atp.

Oggi in campo i nostri Vavassori e Zeppieri: il primo se la vedrà con Kezmanovic, il secondo affronterà Bublik.

