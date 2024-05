Sinner, esame di francese 

PARIGI. Ma quale rivalità Francia-Italia: a Parigi sono già tutti pazzi per Jannik Sinner. All'indomani del vittorioso esordio in tre set contro lo statunitense Christopher Eubanks, il pubblico del Roland Garros sembra più che mai attratto dal 22enne “cugino d'Italia” che oggi affronterà, nel secondo turno fissato per le 20.15, il veterano padrone di casa Richard Gasquet, di 15 anni più anziano di lui. Dopo l'uscita di scena di Rafael Nadal - il maiorchino 14 volte vincitore del Roland Garros e venerato dal pubblico transalpino - gli spettatori della Porte d'Auteuil si sentono più che mai orfani di un campione da acclamare, in cui credere e sperare fino in fondo. E ora, complice forse anche l'assenza di grandi promesse francesi dal tabellone, c'è perfino chi vede in Sinner un possibile successore dello spagnolo, almeno per il capitale di simpatia e il feeling con gli spettatori, che di Sinner ammirano, sperando che la conservi, quell’autenticità che lo rende così amato. Quanto alla sfida Francia-Italia di oggi, in tanti a Parigi tralasciando l'amor di patria potrebbero tifare Sinner e non Gasquet, neutralizzando qualsiasi sospetto di sciovinismo in salsa bleu-blanc-rouge .

Gli azzurri ieri

Ieri nel primo turno dei tabelloni di singolare erano impegnati tre azzurri e un’azzurra: ne è venuto fuori un grande poker di vittorie. L’impresa del giorno l’ha firmata il 22enne Giulio Zeppieri (148 Atp), capace di far piangere in casa il francese Adrian Mannarino, 22 del ranking internazionale: 4-6, 6-2, 6-1, 6-2 il punteggio che gli regala un secondo turno australiano. Flavio Cobolli ha fatto valere la miglior classifica (53 contro 135) con Hamad Medjedovic, piegato in quattro st per 6-2, 6-3, 6-7(2), 6-3 con buon piglio. Ben più complicato il prossimo turno contro il danese Holger Rune (n. 13). Ha mostrato, anzi confermato, i recenti progressi anche Luciano Darderi, che promette di migliorare ancora la classifica che lo vede 40° al mondo. Ieri non ha dato speranze al nippo-australiano Rinky Hijikata, liquidandolo in tre set: 6-3, 7-6, 6-1.

Le ragazze

In campo femminile, due set sono bastati a Sara Errani (95 Wta ma finalista al Roland Garros nel 2012) per eliminare la slovacca Anna Schmiedlova (54): 6-3, 6-2 per raggiungere Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini al secondo turno, dove affronterà l’americana Emma Navarro (22ª testa di serie).

