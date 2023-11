Sinner, ecco gli avversari 

Torino. Due anni fa un esordio lontano dai riflettori, un ingresso dalla panchina per sostituire l'infortunato Berrettini. Da quelle Atp Finals del 2021 molte cose sono cambiate ed è lo stesso Jannik Sinner a esserne consapevole: ora l'altoatesino ha scalato il ranking, non solo è il leader del tennis azzurro, è il quarto al mondo e indicato dai big come un predestinato alla vetta.

Felice

In attesa che il sorteggio definisca i suoi avversari a Torino, Sinner lavora con doppie sedute di allenamento per trovare sempre maggior feeling in questa settimana che porta al via delle Finals del tennis. «La città è sempre accogliente, sono contento di essere tornato qui. Due anni fa ha giocato perché si era infortunato Berrettini, non era il modo migliore. Quest'anno sarà diverso», ammette il campione azzurro, che arriva all'appuntamento più atteso reduce dai successi ai tornei di Pechino e Vienna, e stavolta da indiscusso protagonista.

Coraggio

Al Masters di Parigi si era ritirato, rinunciando agli ottavi in polemica per gli orari impossibili dettati dal calendario del torneo francese. Una decisione presa per preservare il fisico proprio in vista di questo appuntamento a cui Sinner tiene molto: «Bisogna avere coraggio e farsi trovare pronti», ha ripetuto all'Atp Podcast. «Credo che ci si senta meglio quando ci si arriva così, perché se ce l'hai fatta a qualificarti vuol dire che hai disputato un'ottima annata e io ovviamente sono molto felice di ritrovarmi in questa condizione. Si tratta poi di essere coraggiosi in ogni circostanza». Sinner avrà Djokovic o Alcaraz, poi uno tra Rublev e Tsitsipas e uno tra Zverev e Rune, oltre al pubblico tutto per lui. Intanto ha incontrato i Carota boys , gruppo nato per lui a Revello (Cuneo).

Gli altri tornei

Fabio Fognini dà spettacolo al Moselle Open, l'Atp 250 di Metz. Il ligure ha sconfitto 4-6 7-6(7) 7-6(5) Alexander Bublik in una partita pazza e si è qualificato per il primo quarto di finale nel circuito Atp dal torneo di Belgrado di aprile 2022. Oggi il ligure (che si è ritirato dal doppio) affronterà in un derby azzurro Lorenzo Sonego (6-3, 7-5 al giordano Abdullah Shelbayh, n. 215 del ranking).

Prosegue invece il momento negativo di Lorenzo Musetti (27 del mondo), che al debutto nel “250” di Sofia si è arreso in due set (7-5, 6-2) al britannico Jack Draper (82 Atp).

RIPRODUZIONE RISERVATA