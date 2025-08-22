Sinner: è stato un virus 

New York. «Sono molto felice di essere tornato qui. È un grande torneo. È ovviamente l'ultimo Slam che abbiamo in questa stagione, quindi le motivazioni sono molto alte. Fisicamente mi sento bene. A Cincinnati ho avuto un virus che hanno avuto anche altri giocatori. Mi sono ripreso quasi del tutto, non ancora al 100%, ma puntiamo ad arrivarci in un paio di giorni. Quindi dovrebbe andare tutto bene per il torneo»: Jannik Sinner tranquillizza i tifosi nella conferenza stampa a Flushing Meadows.

Intanto diventano nove gli italiani nel tabellone maschile del singolare. Il perugino Francesco Passaro, 121 Atp, ha superato il portoghese Henrique Rocha (138) per 7-5, 6-3. Tra le donne, non ce l’ha fatta Lucrezia Stefanini (149 Wta), battuta 7-4, 6-1 dall’americana Hina Inoue (218).

