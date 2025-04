Sinner è pronto a riprendersi il tempo perduto 

La 43ª settimana da numero 1 del mondo di Jannik Sinner si è chiusa con il trionfo di Jakub Mensik, 19 anni, sul veterano Novak Djokovic nella finale del Masters 1000 di Miami. Il ceco, nato nel 2005, rappresenta – insieme al brasiliano Joao Fonseca, anno 2006 – la prima risposta forte e chiara dei millennials al fenomeno Sinner. I grandi rivali si fermano, rallentano, inciampano e nella corsa verso le Finals di Torino l’azzurro di San Candido vola sereno al primo posto anche stando alla finestra.

La favola di Mensik è straordinaria. Come abbiamo scritto ieri, è stato ad un passo dal ritiro per un problema fisico ancora prima di iniziare il torneo. Il suo staff e un po’ di intuito lo hanno convinto a resistere, tornando a posto dopo un trattamento fisioterapico. Il gigante ceco (è alto 194 centimetri) è balzato avanti di 30 posizioni nel ranking, per atterrare al numero 24. Con Mensik e il diciottenne Fonseca, dotato di talento ancora maggiore, il tennis dei prossimi quindici anni ha già i suoi testimonial.

Verso Roma

Sinner, intanto, conta i giorni che lo separano dal13 aprile, quando potrà riprendere ufficialmente ad allenarsi. Opterà per casa sua (Monte Carlo) per poi trasferirsi con il suo entourage a Roma per il grande ritorno al Foro Italico. Ha perso i primi due Masters 1000 dell'anno (Indian Wells e Miami), ma né Alexander Zverev (sempre numero 2), né Carlos Alcaraz (numero 3) hanno saputo approfittarne, uscendo prematuramente. La stagione europea sulla terra battuta parte con due Masters 1000, Monte Carlo e Madrid: a Monaco si giocherà da domenica 6 aprile, una settimana di grande tennis anche televisivamente più appetibile. A Madrid, dal 23 aprile, arriveranno i giocatori reduci da Barcellona o da Monaco di Baviera, gli Atp 500 in programma dal 14 al 21. Poi spazio agli Internazionali Bnl di Roma, l’appuntamento che i tifosi italiani (e non solo ) stanno aspettando per ritrovare in campo, dal vivo, il giocatore numero 1 del mondo.

Sinner si è allenato, in queste settimane, ma senza mai apparire con la racchetta in mano. Secondo il suo trainer Marco Panichi, sono state curate parti di preparazione fisica che nel corso della stagione non c’è mai il tempo di seguire. E’ stato fotografato su auto da corsa, kart, sugli sci, due giorni fa in bici, sempre presente alle sfilate di alta moda (è testimonial di Gucci da due anni) e l’ultima indiscrezione, di ieri, lo vede a Legnano su un campetto da tennis per allenarsi con un vecchio maestro. Da domenica 13 aprile il campione sarà regolarmente in campo, da definire i compagni di allenamento che, in tre settimane, dovranno portarlo in splendide condizioni fino a Roma. (e.p.)

