Sinner è partito bene 

TORINO. Nessuna emozione. Jannik Sinner debutta alle Atp Finals di Torino, il “torneo dei maestri” senza lasciare scampo al greco Stefanos Tsitsipas, liquidato con un doppio 6-4. Punteggio che non rispecchia l'andamento del match, sempre in mano al giovane talento azzurro. In un Pala Alpitour strapieno di tifosi, Sinner e Tsitsipas - rispettivamente numero 4 e 6 del ranking mondiale - si sono presi a bordate da fondo campo fin dall'inizio del match.

La partita

Nel primo set è stato decisivo il quinto game, nel quale Tsitsipas ha sbagliato un rovescio sul 30-40 e ha concesso il break all'avversario. Sinner ne ha approfittato, involandosi verso il traguardo a suon di ace e dritti vincenti. Il greco è riuscito solo a limitare i danni ma il punteggio non è mai stato in discussione. Nel secondo set Tsitsipas è stato travolto dai violenti colpi di Sinner ed ha ceduto subito il servizio. Il livello della partita si è alzato: con uno splendido lob l'altoatesino si è portato sul 2-0 e poi ha avuto tre palle per un nuovo break. Aggrappandosi ad orgoglio e esperienza, l'ellenico si è salvato, ma l'impressione è stata che non era più in grado di sostenere i ritmi asfissianti imposti dall'avversario. Concentrato (solo due i doppi falli) e determinato, Jannik ha continuato imperterrito a “martellare" da fondo campo mentre Stefanos cercava invano di uscire dall'angolo. Negli ultimi game Sinner non ha sbagliato nulla, chiudendo la partita in poco meno di un'ora e mezza.

Alla fine il tabellino del giovane azzurro riporta nove ace, il 71% di primi servizi, l'89% di punti sul primo servizio, 62 punti realizzati (contro 50 dell'avversario). «Sono riuscito a giocare in modo perfetto. Speriamo di continuare così. Sono contento di incontrare gente forte. Il supporto del pubblico è una cosa pazzesca», ha detto a caldo l'altoatesino. «Esordio migliore non poteva esserci. Ora speriamo di vedere un'onda arancione sugli spalti. Tante persone fanno il tifo per Jannik e se possiamo coinvolgere sempre più italiani siamo contenti. Abbiamo visto un po' di arancione sugli spalti, ed era quello che speravamo, che la gente venisse con qualcosa di quel colore, una maglietta, un cappellino o una parrucca. Nei prossimi giorni speriamo di vederne ancora di più». Tsitsipas non cerca scuse («Sinner ha giocato molto bene dall'inizio alla fine») e conferma di voler proseguire il torneo: «Sto bene».

Nole solidissimo

Grande entusiasmo sugli spalti, con circa 12.000 presenze: tutto esaurito nella sessione pomeridiana e in quella serale che ha visto in campo sino a ben oltre la mezzanotte Novak Djokovic e Holger Rune. Dopo un tie-break per parte (7-6, 6-7), il serbo si è imposto per 6-3 al terzo set e domani alle 21 affronterà l’azzurro. Alle 14.30 Tsitsipas e il danese giocheranno per restare nel torneo.

Oggi, per il girone Rosso, alle 14.30 Carlos Alcaraz contro Sascha Zverev e alle 21 derby russo Daniil Medevedev-Andrey Rublev.

Il Canada raddoppia

A Siviglia, l’Italia non è riuscita a riportare a casa il mondiale a squadre, la vecchia Fed Cup oggi intitolata a Billie Jean King. Il Canada (che è detentrice anche della Coppa Davis) ha battuto in finale per 2-0 le azzurre vincendo per la prima volta il prestigioso trofeo del tennis femminile. Dopo la sconfitta di Martina Trevisan contro Marina Stakusic (7-5, 6-3), è arrivata anche quella di Jasmine Paolini battuta 6-2 6-3 da Leylah Fernandez, finalista due anni fa agli Us Open. Per la squadra di Tathiana Garbin resta un'edizione da incorniciare.

RIPRODUZIONE RISERVATA