Sinner e Paolini, l’Italia c’è 

Da Roma a Parigi, Jannik Sinner e Jasmine Paolini arrivano al Roland Garros carichi. «Sto migliorando, ma non faccio miracoli», ha detto il campione azzurro, mentre Jasmine sa di essere «una giocatrice diversa rispetto ad un anno fa, più consapevole». «Tornare ed essere mentalmente come ero prima di fermarmi, questa è stata la risposta migliore che mi ha dato Roma», ha detto Sinner, ammettendo che «alcune cose sono andate bene, altre potevano andare meglio. A Roma c'era tanta attenzione su di me, ma ho sentito pure tanta tensione. Arrivare in finale è stato un successo e per farlo abbiamo lavorato duro. Su certe cose ci sono margini di miglioramento, qui bisognerà essere ancora più pronti fisicamente, giocare match su 5 set ti obbliga a pescare nell'energia giusta, bisogna essere regolari, solidi. Dobbiamo ancora cambiare qualcosa ma serve tempo, i miracoli non esistono. Ogni incontro è diverso dall'altro, e gli incontri sono diversi dagli allenamenti».

In vetta

Intanto, un anno da numero 1 al mondo è passato, un anno in cui sono successe anche tante cose. Sinner sembra voler comunicare questi suoi cambiamenti, voler dire ai suoi tifosi quello che sente davvero, chi è il vero Jannik. Alla giornalista che gli chiede perché abbia lanciato un suo canale YouTube, spiega: «Ho l'impressione che i tifosi non mi conoscano come persona. Sono molto serio in campo, ma fuori dal tennis mi piace scherzare, ridere, sorridere. Non sono una macchina». E questo anche se stavolta non avrà il tifo da stadio del Foro Italico a sostenerlo, anzi: «A Roma c'era un’atmosfera fantastica perché io sono italiano. L'anno scorso ho giocato qui contro un francese, so quello che mi aspetta...».

Jasmine

In stato di grazia, baciata dalla vittoria, Paolini ha il cuore diviso fra Roma e Parigi: «Il torneo al Foro Italico è stato pazzesco, se mi fermo a pensare, mi dico che è stato incredibile». Adesso però, «sono pronta a nuove sfide», assicura. E questa di Parigi è speciale, come speciale resta per lei la Ville Lumière: «L'anno scorso è stato meraviglioso, prima la finale qui al Roland Garros, poi la medaglia d'oro alle Olimpiadi, che di certo non dimenticherò mai. Per questo Parigi sarà sempre un posto speciale per me, dove ho tanti ricordi, dove ho vissuto tanto divertimento». E poi: «Provo a concentrarmi partita dopo partita. E poi, l'anno scorso in questo periodo ero stata eliminata a Roma… sono una giocatrice con molte più partite importanti sulle spalle, ma nel tennis - dice - può sempre succedere di tutto».

