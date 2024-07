Sinner e paolini ai quarti 

In attesa dei doppi, l’Italia ha già piazzato due bandierine nei quarti di finale dei tabelloni di singolare a Wimbledon, che entrano oggi nell’ultima settimana.

Singolare maschile

Jannik Sinner ha schivato un’altra trappola. Contro l’americano Ben Shelton, l’altatesino è ancora una volta partito fortissimo e ha sbrigato la pratica in tre set: 6-2, 6-4, 7-6 in due ore abbondanti di gioco. Il 21enne di Atlanta, numero 14 del mondo, si è confermato molto pericoloso soprattutto con il servizio, mentre a Sinner non sempre ha funzionato a dovere il dritto. Domani affronterà Daniil Medvedev, vincnte per il ritiro di Grigor Dimitrov sul 5-3. In caso di successo, salgono le probabilità di inconteare Carlos Alcaraz, che ieri ha battuto Hugo Humbert in 4 set: 6-3 6-4 1-6, 7-5.

Oggi invece tornerà in campo Lorenzo Musetti, che ha una grande chance di entrare nei quarti ma dovrà superare l’ostacolo del ventenne francese Giovanni Mpetshi Perricard, 58 del mondo. Chi vince sfiderà nei quarto “Sascha” Zverev o Taylor Fritz. Interessantissimo anche il match che chiude il programma, tra Novak Djokovic e Holger Rune.

Singolare femminile

Tra le donne, Jasmine Paolini si è guadagnata i quarti di finale quando Madison Keys si è ritirata al terzo set sul punteggio di 5 pari (6-3, 6-7 i primi due). A fermare la statunitense, che ha lasciato il campo tra le lacrime, un infortunio alla coscia sinistra. «Sono dispiaciutissima per lei: vincere così è brutto. È stata una partita molto difficile, con tanti alti e bassi. Sono felice per me ma anche un po' triste per lei: non è facile vincere così. Spero comunque che vi siate divertiti a guardare la partita», ha detto a caldo Jasmine Paolini. «Èstato come stare sulle montagne russe», ha aggiunto l'azzurra, «io ero molto concentrata ma lei è una grande campionessa che ha giocato un gran tennis. Era difficile rimandare dall'altra parte della rete la palla perché arrivava davvero rapida e pesante. Mi sono detta “stai lì perché nel tennis non si sa mai”: e alla fine in qualche modo sono qui e ho vinto». I palcoscenici importanti cominciano a piacere parecchio a Jasmine, oramai una beniamina del pubblico: «Amo questo campo, adoro il sostegno del pubblico: un grazie speciale agli italiani che sono qui e ce ne sono tanti».

