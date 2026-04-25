VaiOnline
Tennis.
26 aprile 2026 alle 00:23

Sinner e Musetti, tocca a voi 

Ieri successi di Darderi e Cobolli, cade ancora la Paolini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'Italia fa due su due con le vittorie di Flavio Cobolli e di Luciano Darderi, mentre cade l'unica azzurra rimasta nel tabellone femminile, Jasmine Paolini. È questo il bilancio del sabato di Madrid, nel 1000 spagnolo sulla terra rossa, mentre oggi saranno protagonisti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente contro il qualificato danese Elmer Moller e contro l'olandese Tallon Griekspoor.

Il numero 1 del mondo si è allenato con l'argentino Tomas Etcheverry in vista del match con Moller. Un pomeriggio importante, per l'altoatesino, che dopo la vittoria sudata con Bonzi aveva sottolineato la necessità di trovare la confidenza con la terra rossa madrilena nel sabato senza gare.

In campo

In ordine temporale, ieri è stato Darderi il primo a scendere in campo, con l'obiettivo di scrollarsi di dosso le due recenti sconfitte all'esordio nei tornei di Montecarlo e di Monaco di Baviera. Davanti si trova l'argentino Juan Manuel Cerundolo, un avversario che sin da inizio match non riesce a impensierirlo: 6-1 6-3 in 78 minuti. Al terzo turno, Darderi troverà un altro Cerundolo, il più quotato fratello Francisco, 20 del mondo. Cobolli si trascina fino al tiebreak in un primo set complicato e poi perso contro un altro argentino, Camilo Ugo Carabelli. Nel secondo set, però, la risposta è un netto 6-1, a cui segue un 6-4 nel parziale conclusivo. Il romano affronterà il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, 96 Atp.

Resta complicato il 2026 di Jasmine Paolini, superata dalla statunitense Hailey Baptiste 7-5 6-2 in un match a senso unico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il centrodestra: «Da irresponsabili conservare l’interim»

L’emergenza sanità logora la maggioranza

Todde irritata per l’allarme lanciato dal Pd I Dem: ora un piano per superare la crisi 
Roberto Murgia
Il delitto

Il killer non ha agito da solo: caccia alla banda

Dietro l’omicidio di Leonardo Mocci ci sarebbe la trappola di un gruppo di rapinatori 
Francesco Pinna
La crisi

Dal nucleare ai missili, i nodi irrisolti Usa-Iran

Cruciale la questione atomica, nessuna intesa sullo stop 
Liberazione

Cagliari, la piazza è dei giovani: «Noi contro l’industria delle armi»

Migliaia in corteo, Massimo Zedda: «Mai dare per scontati i diritti» 
Alessandra Carta
La processione

In tremila per invocare unità, pace e fratellanza

Monsignor Baturi: «Camminiamo nella notte  perché ci sia più luce». Il voto dei pellegrini 
Giuseppe Deiana
Solidarietà

Casa Emmaus, 38 anni al servizio di chi chiede aiuto

Miracolo a Iglesias: lotta alle dipendenze, accoglienza ai migranti e sanità gratuita 
Stefania Piredda
Energia

Pichetto: a breve la legge sul nucleare

Il ministro dell’Ambiente avverte: «Le fonti rinnovabili non bastano» 
Il report

Cagliari più ricca di Genova e Torino

I dati sui redditi italiani del 2024: quattro comuni sopra i 50mila euro pro capite 
Riccardo Spignesi