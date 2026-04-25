Sinner e Musetti, tocca a voi 

L'Italia fa due su due con le vittorie di Flavio Cobolli e di Luciano Darderi, mentre cade l'unica azzurra rimasta nel tabellone femminile, Jasmine Paolini. È questo il bilancio del sabato di Madrid, nel 1000 spagnolo sulla terra rossa, mentre oggi saranno protagonisti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente contro il qualificato danese Elmer Moller e contro l'olandese Tallon Griekspoor.

Il numero 1 del mondo si è allenato con l'argentino Tomas Etcheverry in vista del match con Moller. Un pomeriggio importante, per l'altoatesino, che dopo la vittoria sudata con Bonzi aveva sottolineato la necessità di trovare la confidenza con la terra rossa madrilena nel sabato senza gare.

In campo

In ordine temporale, ieri è stato Darderi il primo a scendere in campo, con l'obiettivo di scrollarsi di dosso le due recenti sconfitte all'esordio nei tornei di Montecarlo e di Monaco di Baviera. Davanti si trova l'argentino Juan Manuel Cerundolo, un avversario che sin da inizio match non riesce a impensierirlo: 6-1 6-3 in 78 minuti. Al terzo turno, Darderi troverà un altro Cerundolo, il più quotato fratello Francisco, 20 del mondo. Cobolli si trascina fino al tiebreak in un primo set complicato e poi perso contro un altro argentino, Camilo Ugo Carabelli. Nel secondo set, però, la risposta è un netto 6-1, a cui segue un 6-4 nel parziale conclusivo. Il romano affronterà il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, 96 Atp.

Resta complicato il 2026 di Jasmine Paolini, superata dalla statunitense Hailey Baptiste 7-5 6-2 in un match a senso unico.

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