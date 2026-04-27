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Madrid.
28 aprile 2026 alle 00:22

Sinner e Musetti oggi negli ottavi 

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Sono tre gli italiani agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid che cominciano oggi. Sulla terra della Caja Magica, Flavio Cobolli batte Adolfo Daniel Vallejo e raggiunge Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L'azzurro si è imposto sul paraguaiano, numero 96 del ranking mondiale, con il punteggi di 6-3 6-2. Adesso l’asticella si alza, perché trova il russo Daniil Medevedev, 7ª testa di serie. Luciano Darderi viene invece sconfitto da Francisco Cerundolo al terzo turno. L'azzurro, numero 22 del mondo, cede 6-2 6-3 all'argentino, numero 20 della classifica Atp, in un'ora e 14 minuti di gioco.

Fuori, in doppio, anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, eliminati al primo turno (6-3 7-6) da Guido Andreozzi e Manuel Guinard che sfideranno Stefanos Tsitsipas-Luciano Darderi.

Oggi alle 11 torna in campo Jannik Sinner, lanciato nella rincorsa all’unica finale “1000” che gli manca in carriera. Per entrare nei quarti deve superare il britannico Cameron Norrie, attuale 23 del mondo. Dalla stessa parte del tabellone, non prima delle 12.30, Lorenzo Musetti se la vede con un cliente molto pericoloso, il ceco Jiri Lehecka, 14 Atp, battuta da Sinner nella recente finale di Miami. I due azzurri potrebbero incontrarsi, a patto di raggiungere la semifinale.

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