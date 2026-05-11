Sinner e Musetti, il Foro d’Italia 

La mano al petto e un lungo sospiro di paura: solo le prove generali delle Frecce Tricolori che sorvolano il Foro Italico sono state in grado di spaventare Jannik Sinner. Non ci sono riusciti, invece, Alexei Popyrin, tantomeno Sebastian Ofner al turno precedente, entrambi incapaci di creargli le stesse apprensioni. Soprattutto l'ultima gara con l'australiano scivola via liscia in poco più di un'ora di gioco e con un punteggio che non ammette repliche (6-2, 6-0). E ora il n.1 al mondo è chiamato agli ottavi al derby azzurro con la rivelazione - fino a questo momento - degli Internazionali d'Italia: quell'Andrea Pellegrino in grado di accedere al tabellone principale dalle qualificazioni e regalarsi la più classica delle sfide alla Davide contro Golia. Impossibile, per il n.155 del mondo, non sognare, almeno per un pomeriggio, perché i due scenderanno in campo sul Centrale, non prima delle 15. Per Sinner, 30 vittorie consecutive nei Masters 1000, ora l’obiettivo di quella lla numero 31 per raggiungere il record assoluto di Novak Djokovic. «Ma io faccio la mia storia - dice – non gioco a tennis per i record, ma per divertirmi e migliorare me stesso». Sono le parole con le quali si congeda dalla conferenza stampa, prima del boato dei tifosi che lo aspettano sotto il ponte per la sua passerella. «Il successo non mi ha cambiato, neanche la mia famiglia. Siamo persone normali. Mi stupisco sempre per questo entusiamo che ricevo. Ma siamo tanti italiani e vogliamo portare l'Italia il più in alto possibile».

Cobolli e gli altri

Flavio Cobolli saluta gli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro è stato sconfitto dall'argentino Thiago Augustin Tirante in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco. Al prossimo turno Tirante se la vedrà con il russo Daniil Medvedev.

Agli ottavi, oltre Sinner e Pellegrino, ci sono anche Musetti e Darderi. «Più siamo meglio è - dice ancora Sinner - giocare a Roma per noi italiani è speciale». Jannik aspettava anche Cobolli per dare all'Italia per la prima volta nella sua storia cinque azzurri agli ottavi di finale. Ne restano quattro e, se Musetti aprirà il programma del centrale di contro Ruud, a Darderi toccherà la BNP Paribas Arena per la gara contro la testa di serie numero 2 del torneo, Alexander Zverev. Alza bandiera bianca anche Mattia Bellucci, perché il miglior master 1000 della sua carriera si ferma al terzo turno, dopo aver ottenuto contro Burruchaga la sua prima vittoria contro un top 30 sulla terra battuta. A fermarlo, però, è lo spagnolo Martin Landaluce, numero 94 del mondo con il punteggio 6-4, 6-3.

E così il pubblico del Foro Italico, ancora una volta da record con 43.125 presenze nella giornata di ieri, si dovrà - si fa per dire - accontentare di tutti gli altri azzurri citati. E l'obiettivo resta sempre lo stesso: riportare il titolo di Roma tra le braccia di un italiano a distanza di cinquant'anni dall'ultima vittoria nel singolare maschile di Adriano Panatta.

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