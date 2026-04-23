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Masters 1000.
24 aprile 2026 alle 00:34

Sinner e Musetti,  fate il vostro gioco 

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Jannik Sinner, pensaci tu. C’è grande attesa per vedere all'opera il numero 1 della classifica Atp, all'esordio oggi – in campo non prima delle 16 – nel Masters 1000 di Madrid contro il francese Benjamin Bonzi. Nel primo turno Bonzi, numero 104 del ranking Atp, ha sconfitto in tre set il connazionale Titouan Drogue. L’azzurro, reduce dai successi nei tornei da 1000 punti di Indian Wells e Miami, ieri si è allenato con il ceco Jakub Mensik, uno dei due avversari - insieme a Nole Djokovic - ad averlo battuto nel 2026.

Lorenzo Musetti esordisce invece alle 11 contro il polacco Hubert Hurkacz, attuale numero 63 del mondo, che ha eliminato il portoghese Jaime Faria. Musetti ha parlato della sua partecipazione al torneo di Barcellona, dove si è fermato al terzo turno per mano del futuro vincitore, Arthur Fils: «Una buona settimana - ha detto l'azzurro nel corso di una intervista alla Atp - sicuramente c'è tanto su cui lavorare, ma l'aspetto positivo è stato riuscire a giocare tre partite di livello che mi mancavano da un po' di tempo e che mi fanno arrivare qui a Madrid con un po' più di fiducia sia nel fisico che nella testa. Sono contento di giocare a Madrid dove l'anno scorso andò benissimo, è sempre stato un torneo affascinante, ricco di gente appassionata e non vedo l'ora di iniziare». Gli infortuni hanno insegnato a Musetti che la fretta di tornare è sempre cattiva consigliera: «Non ho giocato partite per più di due mesi e a Monteccrlo è stata dura rientrare senza nessuna partita sulla terra - ha riflettuto ancora il numero 9 del mondo - Ho avuto bisogno di adattarmi sia nel fisico che nella testa».

Domani in campo anche gli altri azzurri Luciano Darderi e Flavio Cobolli, il primo contro l’argentino Francisco Cerundolo in una sorta di derby, il romano troverà un altro argentino, Ugo Carabelli. (e.p.)

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