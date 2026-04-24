Sinner e Musetti avanti insieme Si ferma Alcaraz 

Esordio vincente per Jannik Sinner nell'Atp1000 di Madrid. Il tennista altoatesino, numero 1 del mondo, ha dovuto però lottare per avere la meglio 6-7(6), 6-1, 6-4 sul qualificato francese Benjamin Bonzi (104 Atp), che ha giocato alla grande per oltre un'ora. Primo set scandito dai turni di servizio con il transalpino sempre avanti. Si va al tiebreak, Bonzi vola sul 4-1, il campione italiano non molla, impatta sul 4-4 e, dopo un primo set sempre in scia, sembra mettere il naso avanti al momento giusto, conquistando il set point sul 6-5. Ma il suo avversario non ci sta e con tre punti di fila conquista il set 8-6. Secondo set semplice per Sinner, che trova un primo break nel quarto gioco e chiude agevolmente 6-1. Bonzi chiede l'intervento del fisio per problemi a braccio e schiena. Sinner non concretizza due palle break in avvio, poi sembra avere lui qualche problema fisico. Il break azzurro arriva comunque sul 2-2 e indirizza il match verso i titoli di coda. E durante il match di Sinner è arrivata anche la notizia che il suo grande avversario, Carlos Alcaraz, per l'infortunio al polso non sarà in campo ne a Roma, ne al Roland Garros, tornei vinti lo scorso anno dallo spagnolo, proprio in finale sull'italiano. Brutto colpo in termini di classifica per l'iberico, che cede strada al suo amico-nemico. «Ho fatto tanta fatica, adesso dobbiamo migliorare», il commento del numero 1 a fine match.

Musetti ok, Grant ko

Esordio convincente per Lorenzo Musetti. Il carrarino, sesta testa di serie, ha dato una buona risposta sul piano del carattere, avendo la meglio per 6-4, 7-6(4) sul polacco Hubert Hurkacz (63 Atp), rivisto in una buona condizione. Nel primo set, Musetti vola avanti 4-1 con doppio break, perde un turno di servizio, ma chiude agevolmente il parziale. Nel secondo, comandano i servizi, il polacco ha due pallebreak per allungare la sfida al terzo, ma non le concretizza e un doppio fallo sul 2-2 nel tiebreak lo tradisce.

Nel femminile, saluta Madrid Tyra Grant. La 18enne qualificata azzurra (262 Wta) ha perso 6-2, 7-6(5) contro la romena Sorana Cirstea (25). Dopo un avvio equilibrato (2-2), due break consecutivi decidono il primo set, mentre nel secondo è Tyra a partire meglio (2-0) e ad andare a servire per il set sul 5-4. Ma arriva il break. Si va al tiebreak, con Grant che tenta l'allungo (5-3), ma il finale è costellato da 4 punti della romena.

Il programma di oggi

Tre azzurri in campo oggi a partire dalle 11. Per il tabellone maschile è Italia-Argentina. Esordio per il numero 18 Luciano Darderi che, secondo match sul campo 5, incrocia il mancino Juan Manuel Cerundolo (67, tesserato per il Tc Cagliari). Più tardi (quarto match sul campo 4, non prima delle ore 15.30), il numero 10 Flavio Cobolli trova lo specialista Camilo Ugo Carabelli (57 Atp). Nel femminile, il quarto match sullo Stadium 3 metterà a confronto la testa di serie numero 8 Jasmine Paolini e la statunitense Hailey Baptiste (30).



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