Sinner e Musetti agli ottavi 

È bastato uno Jannik Sinner viaggiante a velocità di crociera per avere la meglio sul danese Elmer Moller. Due set senza patemi (6-2, 6-3) e atterraggio morbido sugli ottavi del 1000 di Madrid. Ha dovuto giocare qualche game in più Lorenzo Musetti, che ha comunque avuto la meglio sull'olandese Tallon Griekspoor (6-4, 7-5) ed affronterà il ceco Jiri Lehecka, n.14 del ranking. Stop, invece, per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre, prime teste di serie del tabellone del doppio, negli ottavi si sono arrese alla rimonta della coppia formata dalla tedesca Laura Siegemund e dalla russa Vera Zvonareva (4-6, 6-4, 10-6).

Avanti Jannik

Tanto era stato ostico l'avvio del match d'esordio contro Benjamin Bonzi, con il francese capace di vincere al tiebreak il primo set, salvo poi venire travolto dalla rimonta dell'azzurro, tanto è risultato morbido l'approccio di Moller (n.169 Atp), proveniente dalle qualificazioni. Nel primo turno aveva eliminato Federico Cinà e nel secondo il canadese Gabriel Diallo, ritiratosi. Al primo incrocio con il danese, Sinner ha firmato la 24ª vittoria consecutiva nei Masters 1000 (19 nel solo 2026). Attende il britannico Cameron Norrie (n.23), che ha eliminato (7-5, 7-6) l'argentino Thiago Agustin Tirante (n.75). «Ho servito bene nei momenti importanti e questa è stata la chiave dell'Incontro», ha commentato nell'intervista sul campo.

Con una prestazione ordinata e attenta Musetti (n.9 del ranking e 6 del seeding) ha sconfitto Griekspoor dopo un'ora e 40 minuti. «Ho giocato un match solido - ha commentato – ho avuto la possibilità di essere un break avanti in entrambi i set: nel primo magari ho avuto un piccolo calo di tensione e lui ha giocato un gran game per il break. Nel secondo lui ha iniziato a giocare davvero bene: è un tennista di talento che può esprimersi alla grande anche sulla terra». Oggi in campo Cobolli e Darderi, l’Italia che va.

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