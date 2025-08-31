Sinner e Musetti, a voi 

Il giorno di Sinner e Musetti. Il numero 1 del mondo e Lorenzo il Magnifico cercano l’accesso ai quarti di finale. Per Sinner – quarto match sull’Artur Ashe – aria di rivincita con Alexander Bublik, 24 del mondo, uno dei giocatori più imprevedibili del circuito, che ha battuto Sinner ad Halle, nel giugno scorso. Per Musetti c’è lo spagnolo Jaume Munar, 44 nella classifica mondiale, secondo match in programma al centro dello stadio principale di Flushing Meadows. Il terzo turno degli US Open ha riservato sorprese, come l'eliminazione del tedesco Alexander Zverev.

Il kazako Bublik ha eliminato il numero 14 Tommy Paul in una partita emozionante finita dopo l’una di notte, vincendo in cinque set. «Sarà dura, molto dura - le parole di Bublik sulla sfida di stasera con l'altoatesino - non sono ancora riuscito a batterlo sulla distanza dei cinque set, ma proverò a recuperare al meglio dopo e vedremo cosa accadrà. Cercherò di sfruttare le mie chance, sperando di non giocare alle 11 di mattina...». Zverev è stato eliminato dal canadese Felix Auger-Aliassime, numero 25 del seeding. Il tedesco, finalista degli US Open 2020, ha vinto il primo set e ha avuto un set point nel secondo, ma ha perso terreno e Auger-Aliassime ha vinto 4-6, 7-6 (9/7), 6-4, 6-4 in 3 ore e 48 minuti. È la prima volta dal 2018 che Zverev non riesce a raggiungere la seconda settimana a New York. «Il torneo non è ancora finito, il lavoro non è completato, ma questo significa molto per me», ha detto Auger-Aliassime, che ora affronterà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 15, che ha impiegato cinque set per battere Coleman Wong.

Alex de Minaur, Lorenzo Musetti e lo svizzero Leandro Riedi, numero 435 del ranking, sono passati agli ottavi complici i ritiri dei loro avversari. De Minaur conduceva su Daniel Altmaier per 6-7 (7/9), 6-3, 6-4, 2-0 quando il tedesco si è ritirato, mentre Musetti – decima testa di serie – era in vantaggio di due set su Flavio Cobolli prima che quest'ultimo si ritirasse a causa di un infortunio al braccio. Riedi invece è diventato il giocatore con il ranking più basso a raggiungere il quarto turno di un torneo del Grande Slam dal 2002, dopo che il suo avversario polacco Kamil Majchrzak si è ritirato dopo otto game a causa di un infortunio.

Le donne

Il doppio azzurro con Jasmine Paolini e Sara Errani continua a regalare soddisfazioni. Le azzurre ieri sera hanno battuto le americane Kessler e Stearns in due set, adesso per le giocatrici italiani l’attesa per la coppia da affrontare per approdare ai quarti. Iga Swiatek ha superato grandi difficoltà contro la testa di serie numero 29 russa Anna Kalinskaya: è andata sotto 5-1 nel primo set, ma ha salvato quattro set point e ha vinto il tie-break, battendo infine Kalinskaya 7-6 (7/2), 6-4. Swiatek, campionessa dell'US Open 2022 e sei volte Slam, è riuscita a qualificarsi per gli ottavi dove domani troverà Ekaterina Alexandrova. «Mi sentivo come se non avessi nulla da perdere perché stavo perdendo piuttosto male. Quindi alla fine ho semplicemente provato a dare il massimo», ha detto Swiatek. La russa Alexandrova, testa di serie numero 13, non ha mai superato il quarto turno in un torneo del Grande Slam, ma superato Laura Siegemund per 6-0, 6-1 e ha ceduto solo 10 game nel suo percorso verso la seconda settimana a Flushing Meadows. Promette spettacolo l'ottavo di finale tra la statunitense Coco Gauff (che ha battuto polacca Magdalena Frech per 6-3, 6-1) e Naomi Osaka (che ha battuto l'australiana Daria Kasatkina).

