Sinner è incontenibile 

Jannik Sinner rispetta il pronostico e si prende la rivincita su Ben Shelton, che proprio sul cemento del Rolex Shangai Masters e sempre negli ottavi, lo aveva eliminato l'anno scorso. Così ora, dopo questo successo per 6-4 7-6 sul mancino statunitense, per il numero 1 del mondo sono 14 quarti di finale raggiunti in 14 tornei giocati in questo 2024, risultato che ha pochi eguali. Per Sinner anche la vittoria numero 62 dell'anno, con sole 6 sconfitte. Il match contro il 16 del ranking è durato poco meno di un'ora e mezza di gioco e ora, nei quarti, il 23enne altoatesino ritrova oggi uno dei suoi rivali più coriacei, Daniil Medvedev, che si è imposto su Stefanos Tsitsipas.

Quella su Shelton per Sinner non è stata una vittoria facile, come lascia presagire il punteggio. Nel primo set Shelton ha sprecato due palle break, poi Sinner ha avuto la sua occasione al nono game in cui è riuscito a strappare il servizio all'avversario, chiudendo poi il set sul 6-4 a favore nel gioco successivo. Secondo set con Sinner che riparte con un servizio all'altezza del rivale, ma c'è grande equilibrio tra i due fino al sesto game. Poi nell'ottavo Jannik va sotto 0-40 ma riesce a ribaltare la situazione portandosi sul 4-4. Si va avanti fino al tie break che il numero 1 fa proprio per 7-1. «Partita difficilissima, lui ha servito molto bene», le parole di Sinner, «ho cercato di stare tranquillo ed aspettare che servisse qualche seconda palla. Ha vinto anche Jasmine Paolini, oggi (ore 9) c’è la Andreeva.

Oggi i primi quarti: Sinner-Medvedev alle 9 e Alcaraz-Machac alle 12. In doppio, Bolelli e Vavassori vanno avanti a Shangai e Finals conquistate aritmeticamente.

RIPRODUZIONE RISERVATA