Sinner è implacabile, travolto Rublev 

Parigi. Ormai Jannik Sinner li manda al manicomio. Sconsolato, ieri anche Andrey Rubev ha allargato le braccia dopo tre set nei quali il numero uno del mondo ha concesso pochissimo, imponendosi per 6-1, 6-3, 6-4 (due ore di gioco). Il russo si iscrive al ristretto club dei tennisti di assoluto valore, che ormai non sanno più cosa inventarsi per battere l’azzurro. Con lui, Daniil Medvedev e Alex De Minaur (10 match persi su 10), per parlare di gente che frequenta le zone nobilissime del ranking Atp. Quando già caso così, Jannik ti fa dire ciò che gli disse il suo prossimo avversario, nei quarti di finale del Roland Garros, Alexander Bublik, allora (era il 2021) sconfitto in due set sull’erba di ‘s-Hertogenbosch: «You’re not human», non sei umano.

Il match

Jannik, con la nuova posizione in risposta (messo un po’ di tre quarti, «così mi sembra di prendere meglio il ritmo»), è partito a razzo e ha perfino avuto la palla per chiudere 6-0 il primo set. Rublev ha strappato l’unico game sul 5-0 e l’ha usato come motivo di speranza per set successivi. Nel secondo, però, ha ceduto per la terza volta il servizio al terzo game e ha finito per cedere 6-3. Nel quarto ha inseguito, replicando sempre, sino al 4-5, quando ha dovuto capitolare. Ora, come detto, arriverà l’imprevedibile e talentuosissimo kazako Bublik, che ha eliminato il britannico Jack Draper in 4 set (5-7, 6-3, 6-2, 6-4) senza riuscire a trattenere le lacrime al termine del match: «Il miglior momento della mia vita».

Quarti di nobiltà

Chi di momenti speciali ne ha vissuti tanti è Novak Djokovic che batte senza troppi affanni l’altro britannico Cameron Norrie (6-2 6-3 6-2) e ottiene la centesima vittoria a Parigi. Nei quarti di finale incontrerà Alexander Zverev, in una sfida tra grandissimi. Per il tedesco un passaggio di turno facilitato dal ritiro del suo avversario, l'olandese Tallon Griekspoor, nel corso del secondo set (sul 6-4, 3-0 a favore di Sascha per un problema agli addominali. «Mi sono sentito bene ma so che posso giocare ancora meglio anche se ho giocato 12 set e li ho vinti tutti», le parole di Djokovic dopo aver reso omaggio pubblicamente alla vittoria del Psg nella finale di Champions League.

Lorenzo il Magnifico

Aspettando Jannik Sinner, l'Italtennis si coccola le vittorie di Lorenzo Musetti. ai quarti a Parigi per la prima volta dopo il successo sul danese Holger Rune di cui si è detto «molto orgoglioso» per un match che «considero uno dei miei migliori». Sto giocando il mio miglior tennis e fisicamente sento di essere molto preparato» ha aggiunto il carrarino che questo pomeriggio alle 14 affronterà lo statunitense Frances Tiafoe: «Lo conosco bene, abbiamo giocato spesso contro anche se mai in uno slam. Ha talento e sa essere molto pericoloso ma credo di avere i mezzi per dargli fastidio».

Enfant du pais

Nel torneo femminile (conclusi gli ottavi), la grande rivelazione è la 22enne francese Lois Boisson (n.361 Wta), che ha sconfitto in tre set (3-6, 6-4, 6-4) la n.3 al mondo, la statunitense Jessica Pegula, raggiungendo i quarti alla sua prima partecipazione allo slam parigino con wild card. Ora sfiderà la 18ennea russa Mirra Andreeva.

RIPRODUZIONE RISERVATA