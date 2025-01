Sinner è il solito “rullo” 

Melbourne. Freddo, lucido e con il sorriso di chi sa il fatto suo in campo e allo stesso tempo ottimista sul caso doping che lo vede ancora protagonista suo malgrado. Nel suo Australian Open cominciato da campione in carica Jannik Sinner ha ripreso da dove aveva lasciato rifilando tre set a zero a Nicolas Jarry (7-6, 7-6, 6-1), 15ª vittoria consecutiva sul tour e 15° successo di fila negli Slam sul cemento. Con un pensiero, ancora al caso Clostebol. «Sono ottimista, credo non accadrà nulla», dice in conferenza, mentre Nick Kyrgios, “grande accusatore” del caso, esce al primo turno del torneo di Melbourne. «Mi hanno sempre detto che non era colpa mia», ha sottolineato il n.1 del mondo, «che non c'era volontarietà e in più quello che avevo in corpo era un valore talmente basso che non credo potrà accadere nulla. Vedremo, io so quello che è successo, io so la verità e per me cambia poco».

La partita

Tornando al suo esordio Sinner racconta il approccio al match in conferenza stampa: «Mi sono sentito molto forte mentalmente. Si trattava di una partita difficile ma io sono stato lì su ogni punto, con attenzione... anche perché queste partite possono girare in pochi punti. È stato bello tornare su questo campo, un posto speciale per me. Ho avvertito una tensione diversa rispetto allo scorso anno, l'atmosfera mi è piaciuta». Nessuna ruggine sulla sua racchetta e una attenzione straordinaria ai dettagli: «Sapevo di dover fare attenzione», spiega l'altoatesino «lui ha giocato un ottimo match, ha servito benissimo nei momenti importanti, ha risposto bene anche da fondo è stato sempre molto aggressivo. Ho gestito bene le situazioni nei due tie break, forse avrei dovuto servire meglio in qualche occasione, ma in generale sono soddisfatto del mio match». Ora l’australiano Tristan Schoolkate, 173 del mondo.

L’approccio

Tra piccole scaramanzie - vedi la scelta della stessa camera di hotel di 12 mesi fa - e il solito menu nel ristorante italiano preferito dagli azzurri nel cuore di Melbourne, il numero 1 del mondo ha vissuto con serenità la vigilia del suo primo match dell'anno: «Sono arrivato in Australia abbastanza presto, ho fatto due esibizioni e ho cercato di entrare nel torneo con la mentalità giusta. Mi sono sentito abbastanza sicuro, in riscaldamento ho avuto sensazioni positive. Mi sentivo tranquillo e in generale tutta la giornata è andata bene».

Verso il Tas

Immancabile la domanda sul caso che lo vedrà impegnato nell'udienza al Tas i prossimi 16 e 17 aprile: «Ognuno di noi nella vita passa dei momenti belli e dei momenti difficili», ha risposto con grande serenità, «per me questo non è stato un periodo facile ma sono ottimista». Infine un pensiero ai più giovani: «Un consiglio? Serve anche un pizzico di fortuna», ha ammesso. «Sono stato fortunato ad avere le persone giuste al momento giusto. I momenti difficili ci saranno sempre, ma bisogna sempre avere il sorriso in volto e lavorare sodo. La famiglia e le persone vicine vengono sempre al primo posto. Il successo non deve cambiarti come persona. Dobbiamo rimanere noi stessi, io non credo di esser cambiato. Tanti giocatori prima di me continuano a motivarmi. E poi ho il miglior team al mondo al mio fianco. Sono felice di averli con me e cercheremo di migliorare».

RIPRODUZIONE RISERVATA