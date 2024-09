Sinner e il boom del tennis: via al Binaghi VI 

D a ventitré anni il Cagliari-Roma è casa sua. Frequenza costante, un solo pensiero in testa: migliorare, vincere quanto e quando possibile. Il tennis dovrà sopportare Angelo Binaghi per un altro quadriennio, dopo la rielezione (bulgara) di domenica scorsa a Salerno. Federazione Italiana Tennis e Padel, FITP, con l’ultimo arrivato nell’acronimo della racchetta a fare da spinta robusta. Cagliari-Roma dal 2001 al 2024 e adesso fino al 2028, se non è un impero ci siamo quasi. Dopo aver incassato il 96 virgola qualcosa dei voti, c’è il tempo per una battuta: «Come la Cuccarini, il più amato dagli italiani del tennis», poi ride rumorosamente. Senza rivali è stato più semplice, nel corso dell’intervista ci sarà anche un accenno alle oltre cento schede bianche.

A un’ora dal volo Ita che lo porta a New York, località Flushing Meadows, per godersi lo spettacolo dalla tribuna dei nostri numeri 1, si può ripercorrere a bocce ferme l’ultimo, infuocato periodo targato Sinner, la quiete dopo la tempesta. Ora si può sorridere, ma c’è da scommettere che la gestione dell’emergenza non deve essere stata semplice: «Solo un imbecille o uno in malafede può pensare che il nostro giocatore si possa essere dopato», dimmi con chi sei schierato senza dirmi con chi sei schierato.

Binaghi, ancora in sella. Il più longevo presidente di federazione, fra i vivi.

«Non è esatto. Ce ne sono due, Aracu del pattinaggio a rotelle e Rossi del tiro a volo che hanno fatto una legislatura più di me. Non sono ancora il più vecchio, ma ero il più giovane quando sono entrato».

Perché Angelo Binaghi è ancora lì, sul trono del tennis?

«Beh è facile, con Sinner, la Paolini, la Coppa Davis, le Atp Finals e gli Internazionali di Roma ci sarebbe riuscito chiunque, anche… no, non facciamo nomi».

Ci riproviamo. Parliamo di percentuali: quanto c’è di federale nel clamoroso successo del tennis e del padel?

«Tre giorni fa è uscito sul New Yorker un articolo sul successo del tennis italiano. Lì è spiegato molto bene».

Dice “Le nazioni non possono creare talenti tennistici, ma possono nutrirli. E nessuna federazione nazionale ha fatto un lavoro migliore della Federazione Italiana Tennis e Padel nel nutrire i propri giovani tennisti».

«Se lo dicono loro…».

Chi la conosce bene, sostiene che lei stia già pensando al prossimo traguardo, altro che elezioni.

«Noi vogliamo vincere sempre e dappertutto, su ogni fronte. Non solo in campo. Sul campo è evidente che ci manca una grossa vittoria in Italia: o alle Atp Finals o agli Internazionali di Roma».

La gente, tanta gente gioca a tennis e a padel, alla fine dei conti è reale dire che almeno 4 milioni di italiani prendono abitualmente in mano una racchetta nel corso della settimana?

«No, non è corretto. Perché uno studio di Banca Ifis, prima dell’epoca Sinner, dava tre milioni e 100 mila praticanti. Prima. Da aggiungere a queste cifre il milione e mezzo del padel. Abbiamo chiesto di aggiornare questo studio, datato marzo 2022 con dati del 2021, adesso siamo ben più avanti di 5 milioni. E ora arriva il pickleball».

Cosa dire a quelli che hanno votato scheda bianca, alle elezioni di Salerno?

«Dovremmo ringraziarli. Un cento per cento avrebbe fatto ridere. Mi sento un po’ come la Cuccarini, il più amato dagli italiani del tennis». (risate)

Lei legge le critiche che le vengono rivolte? Sui social non mancano. Sono spunti?

«Per scelta, non leggo i social. Non ho social, non so neanche come funzionino. Leggo molto i giornali, guardo la tv, ma proprio dei sociali me ne privo. Ho conservato però i giornali del 2003, che leggerò appena sarà finito tutto, leggerò quello che scrivevano quando retrocedemmo in serie C in coppa Davis perdendo 5-0 nello Zimbabwe. Ma sottolineo che le critiche oneste sono spunti. Sempre, perché ti stimolano ai fare sempre meglio. E poi stando sempre a gestire, ad avere una visione d’insieme, perdi il contatto con la realtà, ti mancano informazioni, idee, la base».

Sta volando a New York, che cosa ci aspettiamo da Flushing Meadows?

«Cosa vuole che puntiamo? Gli ottavi? No, col numero 1 del mondo no, dobbiamo puntare in alto. Ma visto quello che è successo nelle ultime settimane, vediamo cosa accade... è uno sport complesso, gli avversari sono agguerriti».

Il gossip: lei è talmente potente che l’Atp ha trattato Sinner con i guanti bianchi rispetto a un tennista meno importante.

«Mi faccio delle belle risate, anche perché non è l’Atp che lo ha giudicato».

Ancora: è vero che almeno due periti incaricati di esaminare il dossier Sinner non conoscevano l’identità dell’imputato? Lo scrive un giornale autorevole.

«Guardi, di questa vicenda io ne so fortunatamente meno di lei. L’ho saputa qualche giorno prima che uscisse, è chiaro, ma ne so poco perché, non ho difficoltà ad ammetterlo, pensare che uno come Sinner, per quanto lo conosco io, possa essersi dopato, allora o sei in malafede o sei un imbecille. E ce ne sono dei due tipi, sullo sfondo di questa vicenda. Io ho una vescica al piede, sto chiedendo il Trofodermin a mia moglie che non me lo vuole dare perché ha paura che mi facciano l’antidoping».

Lei ha pensato che sarebbe crollato tutto, in Italia, se Sinner fosse stato squalificato pesantemente?

«Le persone coinvolte mi hanno regalato quattro mesi di tranquillità evitando di informarmi della vicenda. Sarebbe stato un inferno, lo ammetto. Non sapevo, ma da subito ho capito cosa potesse essere successo».

Jasmine Paolini è un bellissimo esempio di atleta. Ha la testa e tutto il resto per andare sul trono? E’ questo il sogno, due italiani al numero 1?

«Siamo al massimo del mondo, ma dove volete che arriviamo? Nessuna nazione ha due giocatori così in alto in classifica. Sì, lo vorremmo tutti e credo che nessun Paese abbia mai avuto un uomo e una donna al numero uno, forse gli Usa».

Cose locali. Cagliari è nel suo cuore, siamo alla vigilia – forse – della svolta per il nuovo palazzo dello sport e del restyling del Tennis club, ci crede?

«Ci credo, per carità, farò fare un monumento a tutti quelli che alla fine avranno contribuito a portarli in porto. Ho dato la primogenitura a questi lavori, quindi mi sento coinvolto. Ma resta il fatto che per un clamoroso errore di un funzionario comunale la Sardegna ha perso quindici milioni di euro, un finanziamento statale che andrà perso per la scelleratezza di un dipendente del Comune. Ma è importante che le opere si facciano. Al più presto».

Lei ha già risposto, dopo la vittoria della Davis: cosa farà da grande? Lei è corteggiato da quel demone invincibile chiamato politica…

«Mai dire mai». (risate)

A proposito, la Davis… abbiamo uno squadrone o gli acciacchi, le scie chimiche, il meteo, influiranno ancora una volta sulla formazione?

«Giochiamo a Bologna due giorni dopo la finale degli Us Open. Io so cosa sperare che succeda, ma attendiamo gli eventi per vedere chi arriverà alla finale di New York. Sinner vuole andare a Bologna, siamo pronti a noleggiare una navicella spaziale per accorciare i tempi, se dovesse servire. Però in tanti sono affaticati, soprattutto chi ha giocato anche le Olimpiadi, Volandri però questa volta ha problemi di abbondanza. Speriamo bene».

