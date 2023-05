Sinner e Fognini avanti 

Roma. Esordio deluxe per Jannik Sinner agli Internazionali Bnl d’Italia di tennis: il 6-1, 6-4 all’australiano Kokkinakis è lo specchio di una prova di carattere. «Sono contento, ho servito bene e mantenuto un buon livello di gioco», ha dichiarato il numero uno azzurro sottolineando la connessione speciale con il pubblico in un torneo «diverso da tutti gli altri». Nel terzo turno troverà il lucky loser russo Shevchenko. Vittoria in due set anche per Fabio Fognini, che batte 6-3, 7-6(6) il serbo Kecmanovic e ora testerà le ambizioni del danese Rune. Tris azzurro firmato da Camila Giorgi che elimina 6-4, 6-2 la russa Aleksandrova (15 del seeding) e si regala il match contro la ceca Muchova, che l’ha spuntata 3-6, 6-3, 7-5 su Martina Trevisan, che spreca un match point. Saluta Lisa Pigato, sconfitta 6-1, 6-2 dalla russa Kasatkina.

Premiato Edberg

Nole Djokovic soffre nel primo set, vinto 7-5 al tiebreak, ma poi regola 6-2 l’argentino Etcheverry davanti a Josè Mourinho. Debutto da schiacciasassi per la numero uno Swiatek, che non ha concesso game alla russa Pavlyuchenkova. E a proposito di numeri 1, Stefan Edberg è stato premiato con la Racchetta d’oro. Domenica 21 maggio toccherà a Martina Navratilova.

Ecco Musetti

Esordio con derby per Lorenzo Musetti, che oggi affronta Matteo Arnaldi nel match che chiude il programma serale sul Centrale dove, nel pomeriggio, Lorenzo Sonego affronterà il giapponese Nishioka. Nel serale, della Grand Stand Arena, Marco Cecchinato sfida lo spagnolo Bautista Agut.



