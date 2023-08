Sinner è diventato grande 

Toronto. Jannik Sinner è davvero diventato grande. Ieri a Toronto ha conquistato il primo titolo di un Masters 1000 in carriera, dopo due finali perse (a febbraio a Miami), oggi salirà al numero 6 della classifica Mondiale (suo best ranking, che coincide con quello di Matteo Berrettini) e dopodomani compirà 22 anni. La finale del Canadian Open non ha avuto storia: l’australiano Alex De Minaur, 24 anni, numero 18 del mondo e suo compagno di doppio in questo torneo, ha lottato soltanto per un set, sino al 4-4. In pratica, sino a quando per due volte l’altoatesino non è riuscito a capitalizzare il vantaggio di un break raggiunto due volte (2-0 e 4-2). Poi Jannik ha capito come aggirare il palleggio del rivale, forzando i colpi e aggiudicandosi l’incontro in un’ora e mezza di gioco: 6-4, 6-1 il punteggio da consegnare ai libri di storia del tennis italiano, che torna sul trono di un torneo “1000”.

Come Fognini

Per Sinner è l’ottavo successo in carriera, il primo di questo livello e il secondo di un italiano dopo quello di Fabio Fognini a Montecarlo nel 2019. Nel cammino verso il successo, Sinner, entrato ai sedicesimi, ha prima eliminato Matteo Berrettini, poi ha beneficiato del ritiro di Andy Murray, quindi ha superato il francese Gael Monfils e l’americano Tommy Paul. Infine, il quinto successo su cinque contro De Minaur per il trionfo.

A Cincinnati

L’avvicinamento americano agli Us Open prosegue da ieri con il Masters 1000 di Cincinnati. In tabellone, oltre a Sinner (che attende il vincente di F. Cerundolo-Lajovic) anche gli italiani Matteo Berrettini (contro Felix Auger-Aliassime), Lorenzo Musetti (contro Dan Evans) e Lorenzo Sonego contro il qualificato russo Alexander Shevchenko.

