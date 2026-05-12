Sinner e Darderi: che Italia! 

Roma. Degli italiani sembrava destinato a restare solo Jannik Sinner, ma durante il cambio campo dell'altoatesino alla fine del primo set un boato che arriva dalla BNP Paribas Arena fa capire che qualcosa stava cambiando anche nella sfida tra Sascha Zverev e Luciano Darderi. Perché se il n.1 del mondo regola in poco meno di un'ora e mezzo Andrea Pellegrino nel derby azzurro, dall'altra comincia la scalata dell'italo argentino. Perde il primo set 6-1, non stava bene: aveva giramenti e nausea. Nel secondo, però, nonostante il break subito riesce a rimanere agganciato e quando il tedesco va a servire per il match strappa il pari, portando la partita al tiebreak,annullando 4 match point e riequilibrando tutto. Il terzo set è storia: 6-0 e prima volta ai quarti di finale di un mille per Darderi. Ora l'ostacolo Jodar, poi uno tra Khachanov e Prizmic prima di sognare una finale che potrebbe essere tutta italiana, con Sinner.

Il sogno

«Sono anni che dico di voler vincere a Roma e il sogno oggi è ancora vivo», le parole di un emozionatissimo Darderi in conferenza stampa e che tornerà in campo stasera sul Centrale. Chi invece non ci sarà è Lorenzo Musetti, eliminato da Ruud in due set (6-3, 6-1), per un ko che lo porta fuori dalla top ten. La stessa che aveva conquistato esattamente un anno fa, sempre a Roma, dove era arrivato fino in semifinale. «Uscirci qua è una beffa, ma mi darà la spinta per ripartire», dice rammaricato dopo la sconfitta. Chiedo scusa al pubblico per lo spettacolo offerto, ma giocavo su una gamba". Adesso dovrà monitorare le sue condizioni nei prossimi giorni e capire come arrivare al Roland Garros.

Il presente

Non guardano ancora così avanti, invece, Sinner e Darderi, perché a cinquant'anni dall'ultima vittoria di un italiano nel maschile a Roma. Ma Jannik di quella vittoria di Panatta nel '76 non l'ha mai rivista la partita. «Qualche punto del passato sui social mi è capitato», ha detto ridendo in modo un po' imbarazzato. «ma le partite no...». Preferisce pensare e concentrarsi su come cambierà il tennis per continuare a guidarlo e sulle nuove generazioni di tennisti. Cita Jodar che sarà - come detto - il prossimo avversario di Darderi, mentre Jannik tornerà in campo domani contro Rublev. Giocherà sul Centrale, come Darderi oggi per un posto in semifinale. Niente più BNP Paribas, secondo impianto del Foro Italico, criticato da Zverev che lo scorso anno con Musetti se la prese con le palline: «Il peggiore sul quale abbia mai giocato. Juniores, professionisti, futures, allenamenti, non ho mai giocato su un campo con una qualità così pessima». «Il campo non era al 100% ma bisogna sapersi adattare», la replica di Darderi. «E io l'ho fatto. Anche il vento, è vero che c'era, ma vale per tutti e due. Non potevamo farci nulla».Sinner nel frattempo aggiorna i record personali: contro Pellegrino fa 19/19 nei tabelloni Atp e raggiunge Djokovic a quota 31 successi di fila in un “1000”. Per ora.

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