Sinner e Cobolli, caccia agli ottavi 

In attesa delle sfide che oggi vedranno impegnati Jannik Sinner e Flavio Cobolli a caccia degli ottavi a sorridere oggi è Jasmine Paolini: la toscana supera in due set la francese Caroline Garcia 6-3 6-2 e si regala gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Prossimo ostacolo per l'azzurra la sedicenne russa Mirra Andreeva, n. 43 al mondo, che al terzo turno ha battuto la n. 7 del seeding Marketa Vondrousova 7-5 6-1.

Ottavi centrati anche per Carlos Alcaraz che supera il brasiliano Thiago Seyboth Wild, n. 63 al mondo, con un doppio 6-3 e incontrerà Jan-Lennard Struff, che ha eliminato il n. 13 del seeding Ugo Humbert. Saluta la Caja Magica Holger Rune, eliminato al terzo turno da Tallon Griekspoor per 6-4 4-6 6-3. Ad attendere l'olandese ci sarà il russo Andrey Rublev, vincitore sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina col punteggio di 7-6(10) 6-4.

Oggi tornano in campo gli azzurri. Sinner dopo l'esordio vittorioso nel derby tricolore con Lorenzo Sonego affronterà il russo Pavel Kotov (n.72 Atp). Avversario russo (più temibile) anche per Flavio Cobolli che affronterà Karen Khachanov (17 del mondo) sognando un derby agli ottavi proprio con Sinner.

RIPRODUZIONE RISERVATA