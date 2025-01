Sinner è ancora il più grande di tutti 

Il numero uno del mondo vince il primo Slam della stagione, battendo in tre set il tedesco Zverev. Il tennis si inchina al ragazzo di San Candido, celebrato in tutto il mondo per questa nuova impresa. Il 2025 si apre quindi proprio come si era chiuso il 2024, con una straordinaria vittoria del giocatore italiano. A Melbourne, sede degli Australian Open, Sinner ha superato il tedesco, numero 2 del mondo, con una prestazione senza pecche, superando con abilità i passaggi a favore di Zverev. Dalla Meloni a Malagò e ovviamente Binaghi, tutti salutano il campione azzurro.