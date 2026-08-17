Sinner e Alcaraz, la rincorsa 

Jannik Sinner ha fatto tappa nuovamente sotto la Mole, il campione azzurro ha in programma altri accertamenti al J Medical. Il tennista, subito dopo aver spento 25 candeline nella giornata di domenica, è ripartito per Torino per sottoporsi a ulteriori controlli al ginocchio destro nella struttura all'interno dell'Allianz Stadium della Juventus. La presenza di Sinner alla prossima edizione degli Us Open è ancora in dubbio, gli esiti dei controlli daranno la sentenza definitiva sulla sua partecipazione o meno a New York.

In campo a Murcia

Carlos Alcaraz e Holger Rune si sono invece allenati insieme a Murcia, a meno di due settimane dall'inizio dell'ultimo Slam di stagione. Entrambi fermi da mesi per infortunio - lo spagnolo non gioca dalla lesione al polso subita il 14 aprile contro Otto Virtanen al primo turno di Barcellona, il danese dalla rottura del tendine d'Achille dell'ottobre scorso - i due si sono ritrovati per alzare l'intensità del loro recupero, con il murciano che non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione a Flushing Meadows, dove è campione uscente.

Masters 1000 in Ohio

Flavio Cobolli ha la meglio su Alexander Blockx al termine di una partita giocata a ritmi altissimi, una lotta di muscoli e di tocco durata quasi due ore e mezza. L'azzurro si impone sul belga col punteggio di 7-5, 4-6, 7-5 e conquista così l'accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, trovando segnali incoraggianti nella confidenza col cemento americano, dopo che a Montreal era uscito all'esordio con Hanfmann. Niente sedicesimi per Lorenzo Sonego, che si era si arreso nella notte italiana a Frances Tiafoe (19 Atp) per 6-3, 6-4. Il torinese andrà a giocare l'Atp 250 di Winston-Salem prima dello slam a New York.

Si ferma al primo turno, nel torneo di doppio, la coppia formata da Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, sconfitta da Luciano Darderi e dall'argentino Tomas Martin Etcheverry per 7-5 7-6.

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