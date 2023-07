Sinner, e adesso Djokovic 

LONDRA. Prima semifinale Slam («Storica e strameritata», sentenzia Angelo Binaghi) per Jannik Sinner, che - come da pronostico - batte il russo Roman Safiullin, e diventa il terzo italiano, dopo Nicola Pietrangeli e Matteo Berrettini, a superare i quarti sui prati londinesi di Wimbledon, il decimo italiano nella storia a entrare tra gli ultimi quattro in uno dei quattro Major. Dopo quattro sconfitte in altrettante apparizioni ai quarti di finale di uno Slam, l'altoatesino, favorito n.8, pur senza esprimere il suo miglior tennis, e nonostante un passaggio a vuoto che gli costa il secondo set, si impone in 2' 12' (6-4 3-6 6-2 6-2) contro il n.92 al mondo, all'esordio assoluto dei “Campionships", facendo infine valere la sua superiorità tecnico-tattica. «È un momento molto importante per me», la soddisfazione di Sinner. «Ho lavorato duramente, in campo e fuori, per vivere un momento come questo».

Sfida al re

Il rivale di Jannik Sinner Sarà Novak Djokovic. Nei quarti, il serbo campione uscente ha superato in rimonta il russo Andrey Rublev in quattro set, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4, 6-3, in poco meno di tre ore di gioco. È la 12ª volta in carriera che Djokovic è in semifinale del torneo londinese.

Sorprese nel tabellone femminile. Marketa Vondrousova, n. 42 del ranking, ha eliminato la favorita n. 4, la statunitense Jessica Pegula. Domani sfiderà Elina Svitolina, protagonista di una emozionante rinascita tennistica, in tabellone solo grazie a una wild card, dopo aver saltato gran parte della stagione per la nascita di sua figlia nove mesi fa. La 29enne ucraina ha dominato la n.1 al mondo, la polacca Iga Swiantek: una battaglia di quasi tre ore: 7-5 6-7 6-2.

