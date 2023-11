Sinner-Djokovic, sfida tra re  

«Una partita a scacchi» dove i re sono Jannik Sinner e Novak Djokovic. La metafora di Filippo Volandri è azzeccata: la semifinale di Coppa Davis in programma oggi a Malaga tra Italia e Serbia (dalle 12) sarà una sfida di attesa, studio dell’avversario e strategia. Per l’azzurro e il numero 1 al mondo è il terzo incontro in pochi giorni: vittoria dell’altoatesino nel girone delle Atp Finals, rivincita del serbo in finale. Ora in Spagna la “bella” che vale la finale di Davis. Volandri non ha dubbi: «Sarà diversa dalle due precedenti sfide a Torino. Djokovic ha capito cosa aspettarsi da Jannik e Jannik ha capito che quello che aveva fatto nel primo match non bastava più». I media mondiali hanno già definito «una finale anticipata» l’incontro tra i due tennisti più in forma del momento. C’è la curiosità di capire quanto ancora possa continuare il regno di Djoko e se sia Sinner, che lo ha già battuto a Torino, il predestinato a strappargli lo scettro nel 2024. «Jannik si mette alla prova», sottolinea Volandri, «per chi guarderà sarà una partita ancora più speciale rispetto alle ultime due perché si giocherà a scacchi con due capitani in campo. Nole l’ho visto bene. Come Jannik è arrivato tardi, ha provato poco il campo. Ma con la Gran Bretagna ha tirato fuori il fuoco che ha dentro».

Ci sono da definire il singolarista che scenderà per primo in campo e la coppia per il doppio. Volandri può scegliere tra Lorenzo Musetti (numero 21 Atp), Matteo Arnaldi (44) e Lorenzo Sonego (47). La Serbia oltre a Djokovic ha Laslo Djere (33), Dusan Lajovic (46) e Miomir Kecmanovic (55). Statisticamente gli italiani sono in leggero vantaggio ma molto dipende dal tipo di campo (a Malaga la superficie è molto veloce) e dallo stato fisico dei giocatori.

