Sinner-Djokovic: rivincita? 

LONDRA. Nonostante dubbi e incertezze della vigilia, con un gomito acciaccato e avvolto in una manica compressiva, Jannik Sinner ritrova il suo miglior tennis e in tre set, al terzo match-point contro lo statunitense Ben Shelton, stacca il biglietto per la semifinale di Wimbledon, la seconda conquistata sui prati londinesi dopo quella del 2023: anche stavolta troverà Novak Djokovic per una rivincita che si era già preso nelle semifinali di Melbourne e Parigi. Nole ha sudato quattro set per avere la meglio contro Flavio Cobolli che ha lottato come un leone. Ma la notizia della giornata è anche l’annuncio del ritiro di Fabio Fognini, uno dei grandi del tennis azzurro. Evidentemente più dei cinque set contro Alcaraz sulla sacra erba del Centre Court non pensa di poter più trovare. Merita una standing ovation per la carriera.

I match di ieri

Gli occhi erano tutti puntati su Sinner: prestazione impeccabile per il n.1 al mondo, che sul Campo n.1, evidentemente recuperato, ha proposto la migliore versione di se stesso. Ha giocato un set alla pari, per poi prendere il largo e imporsi in 2 ore e 19': 7-6, 6-4, 6-4, meritandosi la settima finale Slam in carriera, la quarta consecutiva in un Major (il più giovane a riuscirci da Rafa Nadal, 2009). Una vittoria che lo rende una sorta di bestia nera di Shelton, sconfitto negli ultimi sei incontri, compreso lo scorso anno ancora qui a Wimbledon, e nella semifinale degli Australian Open di gennaio. «Sono molto soddisfatto della mia prestazione, perché giocare contro Ben è davvero difficile. Serve bene e sa sempre costruirsi occasioni. Ma è anche vero che più giochiamo e meglio ci conosciamo», le parole dell’altoatesino. Nell'altro quarto di giornata, si spegne il sogno di Flavio Cobolli: contro Novak Djokovic il tennista romano, al suo miglior risultato in una prova Slam, si illude per un set, vinto al tie-break, ma poi subisce il prepotente ritorno del serbo, che sul Centre Court ha già trionfato sette volte (67(6) 62 75 64). Una sconfitta più che onorevole, che nulla toglie all'ottimo torneo disputato da Cobolli, destinato a fare un grande balzo in avanti nel ranking mondiale (attualmente n.24) e nel frattempo si prende i complimenti di Djokovic, che al termine del match ha parole di elogio per il tennista romano: "congratulazioni a Flavio per uno straordinario torneo, è uno di quei giocatori che vedremo molto di più in futuro". Per il serbo, a 38 anni, un'altra vittoria per ingrossare i numeri di una carriera già straordinaria: 14esima semifinale a Wimbledon (in 20 partecipazioni), la settima di fila, 52esima semifinale Slam in carriera. Sarà la decima volta che Sinner sfida Djokovic, in svantaggio 5-4 negli scontri diretti: l'italiano ha vinto gli ultimi 4 quattro match, il serbo si è aggiudicato i due precedenti sull'erba londinese. L’altra sfida vedrà Carlos Alcaraz favorito contro Taylor Fritz. Nel tabellone femminile, oggi le semifinali Aryna Sabalenka contro Amanda Anisimovasi e Belinda Bencic contro Iga Swiatek.

