Sinner dimezza gli impegni 

Contenti a metà. L’erba tedesca non lascia soddisfatti tutti gli azzurri: in singolare passa Sinner ma non Berrettini, in doppio l’altoatesino (con Hurkacz) cede al match tie-break ma avanzano Bolelli e Vavassori.

Halle

Andiamo con ordine. All'Atp 500 di Halle Jannik Sinner festeggia la qualificazione ai quarti di finale. In Germania l'azzurro, al primo torneo da n.1 al mondo, ha battuto in tre set l'ungherese Fabian Marozsan, col punteggio di 6-4, 6-7, 6-3, giocando un buon tennis e concedendo ancora un set al tie-break, come contro Griekspoor al debutto. «Le prime partite sull'erba non sono mai facili, è una superficie un po’ diversa dalle altre», ha detto. «Fabian è un giocatore incredibile, ha tanto talento, sono contento della mia prestazione. Sull'erba forse bisogna variare di più. La prima palla funziona piuttosto bene, ma sulla seconda devo essere un pochino più aggressivo». Ora l’asticella si alza: nei quarti Sinner se la vedrà col tedesco Jan Lennart Struff, doppio 6-4 ieri a Stefanos Tsitsipas

Gli ottavi di finali sono stati invece fatali e Matteo Berrettini. Il tennista romano è stato eliminato in tre set dallo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 6-3, 4-6, 3-6, dopo un buon avvio.

I doppi

In doppio,Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in semifinale, in Germania. I due azzurri, primi favoriti del seeding, dopo il facile successo all'esordio sullo spagnolo Martinez e il kazako Nedovyesov, si sono ripetuti battendo per 6-4 6-3, in poco più di un’ora di partita, il francese Arthur Fils e l'altro kazako Alexander Bublik. In semifinale gli azzurri affronteranno i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer. Niente da fare per Sinner e il polacco Hubert Hurkacz, beffati (10-8 al tie-break decisivo) dai francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

Londra

Al Queen’s, la sorpresa è l’eliminazione della prima testa di serie, Carlos Alcaraz per mano del britannico Jack Draper (7-6, 6-4), dopo che la seconda (Alex De Minaur) era stata fatta fuori da Lorenzo Musetti. Ieri il carrarino si è ripetuto contro l’americano Brandom Nakashima, domato per 6-4, 4-6, 6-4 in due ore e mezza e si appresta a sfidare nei quarti Billy Harris, sorpresa britannica.

