Sinner: devo potermi fidare 

Jannik Sinner si presenta a Wimbledon con una gran voglia di mettersi alle spalle il più recente passato: dalla sconfitta di Parigi con Carlos Alcaraz, alla prematura uscita di scena al torneo di Halle fino alla clamorosa rivoluzione nello staff, con il divorzio dal suo preparatore atletico, Marco Panichi, e dal fisioterapista Ulises Badio, ingaggiati meno di un anno fa. E così nella sua prima conferenza stampa all'All England Club, dopo una settimana di allenamenti sulla più prestigiosa erba del circuito, il numero 1 al mondo si mostra rilassato e sorridente. Ma è elusivo più che mai nelle risposte che lo incalzano sul team. «Non è successo nulla di pazzesco, nello sport sono cose che capitano. Era da tempo che volevo cambiare qualcosa e dopo Halle ho preso questa decisione - ha detto l'altoatesino – assieme in questi 12 mesi abbiamo raggiunto risultati incredibili. Ma nel mio team voglio persone di cui mi posso fidare, come mio padre». Parole, quest'ultime, che forse racchiudono la ragione della rottura, ininfluente però - ha rassicurato Sinner - sulla preparazione ai Championships.

Il padre

«Mi ispiro molto anche al lavoro di cuoco di mio padre, in cucina bisogna andare d'accordo con le persone per lavorare assieme. Ma ora non ci voglio pensare, devo affrontare un torneo importante - ha sottolineato - il timing della decisione può sembrare non dei migliori, ma sono certo che non avrà conseguenze sul torneo». Insomma, un taglio netto: «Quello che è successo, è successo, è il passato. Mi sento bene, soprattutto mentalmente mi sento molto pronto. Sto lavorando molto duramente, spero che questo abbia un impatto sul mio tennis in partita».

Intanto nomi di sostituti Sinner non li ha fatti: al seguito a Wimbledon ha i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill e l'osteopata Andrea Cipolla. E martedì al primo turno è atteso dal derby inedito con Luca Nardi. Primo ostacolo di due settimane che Sinner spera di vivere fino in fondo, raggiungendo l'unica finale Slam che ancora gli manca, dopo la semifinale dell'anno scorso e i due quarti negli anni precedenti. «Il mio livello sull'erba in questo momento è molto alto, non vedo l'ora di giocare un match e divertirmi su questi campi. Sull'erba devi coprire più campo, ma anche improvvisare di più, è uno stile di gioco completamente differente».

