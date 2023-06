Sinner deve già salutare il Roland Garros 

La delusione più grande si materializza dopo cinque ore e mezza di battaglia. Jannik Sinner esce dal torneo del Roland Garros, battuto al secondo turno dal tedesco Daniel Altmaier dopo una maratona nella quale le emozioni non sono certo mancate. Il 24enne n. 79 al mondo si è imposto col punteggio di 6-7, 7-6, 1-6, 7-6, 7-5, lasciando l'altoatesino, n. 9 Atp, in preda a non pochi rimpianti. Su tutti, non aver sfruttato due match point sul proprio servizio quando conduceva 5-4 40-15 nel quarto set: il primo addirittura con uno smash, respinto dal tedesco sul nastro e poi in campo. L’avversario è sembrato più solido fisicamente e alla fine ha avuto la meglio.

Gli altri match

Applausi per Elisabetta Cocciaretto (44 Wta), che ha disposto a piacimento della svizzera Simona Waltert (128), regolata in meno di un’ora e mezzo per 6-2, 6-3. Adesso la attende l'americana Berarda Pera, numero 36 del mondo. È suo l’unico tricolore che ha sventolato e non soltanto nel tabellone femminile, dove si è arresa in due set Jasmine Paolini. La fiorentina ha ceduto (6-2, 7-5) alla serba Olga Danilovic, una cinquantina di posizioni più indietro di lei nella classifica mondiale.

Fuori gli altri due uomini. Giulio Zeppieri, ma il 21enne italiano (129 Atp) non aveva grandi chance contro Casper Ruud. Il 24enne norvegese, numero 4 del mondo, si è imposto per 6-3 6-2 4-6 7-5. Un po’ di rimpianto per Andrea Vavassori che è stato eliminato dall'argentino Genaro Olivieri col punteggio di 7-6, 3-6, 6-4,7-6, in una sfida tra qualificati.

