Sinner, delusione finale 

Jannik, che peccato. Sinner perde 1-6, 7-5, 7-5 contro il danese Holger Rune nella semifinale dell'Atp 1000 di Montecarlo. Match emozionante e ricco di ribaltamenti, dopo un primo set dominato dall'azzurro. Nel secondo set, con Rune avanti 3-0, la pioggia ha fermato tutto. Al rientro in campo, l'altoatesino non concretizza una palla del 3-2, ma il break arriva (a zero) quando il danese va a servire per il set, sul 5-3. Nel game successivo, due set point consecutivi per Rune cancellati con coraggio da Sinner: 5-5. Il danese capisce il momento e inizia un nuovo match contro una parte del pubblico, trovando la spinta per chiudere il set 7-5. Nel terzo set, l'altoatesino si salva nel lungo quarto gioco e ancora nell'ottavo, ma il break decisivo arriva ancora nel dodicesimo game. Oggi in finale, non prima delle 14.30, Rune incontrerà il russo Andrey Rublev, che ha battuto 5-7, 6-1, 6-3 lo statunitense Taylor Fritz.

Italia alle Finals

L'Italia si qualifica per le Finals della Billie Jean King Cup. A Bratislava, le ragazze di Tathiana Garbin hanno battuto la Slovacchia per 3-2. Dopo il 2-0 azzurro del venerdì, è un sabato tesissimo. Nel primo singolare, Jasmine Paolini (schierata al posto di Martina Trevisan) perde 6-1, 4-6, 6-4 contro Schmiedlova. Dopo un match in equilibrio, l'avvio del terzo set illude l'italiana, che ha a disposizione la palla del 4-0. Da li in poi il black out, con l'avversaria che infila cinque giochi consecutivi. Nel secondo match, out Camila Giorgi per un fastidio al ginocchio, tocca a Elisabetta Cocciaretto, sconfitta 6-3, 7-6(2) da Hruncakova. In doppio, Cocciaretto/Trevisan battono 6-4, 4-6, 7-5 Hruncakova/Mihalikova. Nel primo set, sotto 3-1, le azzurre la ribaltano 4-3. Nel terzo, le slovacche servono per il match sul 5-4. Da qui in poi è un monologo italiano, con tre giochi consecutivi che valgono le Finals.

Oliveira vince al Forte

Goncalo Oliveira vince l'Itf maschile di Santa Margherita di Pula. Il portoghese ha regolato 6-3, 6-2 il polacco Michalski, che vede così chiudersi una striscia positiva di 14 match vinti al Forte Village. In doppio, Federico Cinà e Gianmarco Ferrari perdono 6-3, 4-6, 10-4 la finale contro il francese Erhard e il russo Haliak. La vincitrice del femminile sarà romena, visto che sono arrivate in finale Andreea Prisacariu (6-1, 1-6, 6-2 alla belga Costoulas) e la portacolori della Torres Miriam Bianca Bulgariu (7-6, 2-6, 6-3 alla francese Rame).