Sinner decolla, Musetti atterra 

Torino. Buona la prima per Jannik Sinner, detentore del titolo, alle Atp Finals di Torino. L'azzurro ha sconfitto in due set il canadese Felix Auger-Aliassime dopo un'ora e 40 minuti di gioco. Punteggio finale 7-5 6-1.

Una Inalpi Arena da tutto esaurito e ribollente di tifo ha accolto con un boato il fuoriclasse altoatesino, entrato in campo con la solita sicurezza: servizio impeccabile, solidità da fondo campo, nello sguardo concentrazione e determinazione. La sfida è iniziata sui binari della velocità, pochi scambi e servizi raramente sotto i 200 chilometri orari. Il canadese, dato in gran forma, è stato capace di ribattere colpo su colpo, con le palline che sibilavano a pochi millimetri dalla rete. L'equilibrio ha regnato fino al sesto game quando Sinner ha cominciato a collezionare palle break, senza però riuscire a concretizzarle. Sul 5-4 ha avuto anche un set point ma il suo dritto si è spento in rete. Lo stesso sul 6-5. Alla fine, al terzo tentativo, l'azzurro ha chiuso il parziale 7-5 in 58 minuti. Impressionanti i numeri: 100% di punti con la prima palla e solo tre punti in risposta per Auger Aliassime. Uscendo dal campo per la pausa il canadese ha fatto una smorfia e si è toccato il polpaccio, segnale di un fastidio che lo ha condizionato per il resto del match (ha dovuto ricorrere alle cure del fisioterapista). Problemi sugli appoggi, difficile gestire il ritmo impresso da Sinner. Il secondo set è quindi scivolato via senza problemi. L'azzurro ha chiuso il parziale 6-1 in scioltezza e tra il tripudio del pubblico.

Musetti stecca

Passo falso di Lorenzo Musetti nella partita d'esordio alle Atp Finals. L'azzurro è stato sconfitto in due set dallo statunitense Taylor Fritz, numero 6 del ranking mondiale. Il punteggio finale è stato 6-3 6-4 in un'ora e 42 minuti di gioco.

La partita è stata combattuta anche se Fritz non è mai sembrato in affanno ed ha gestito il match senza troppi patemi grazie al servizio (13 aces e l'84% dei punti con la prima palla) e ai colpi da fondo campo. Musetti ha cercato di applicare la sua tattica, con continue variazioni, ma sul veloce sintetico di Torino non è riuscito ad arginare la pressione dell'avversario. Il carrarino è stato accolto da un'ovazione all'ingresso in campo, un volume sentito solo per le apparizioni di Jannik Sinner. L’azzurro ha subito cercato di alternare i colpi, tra rovesci in slice e dritti profondi: tattica che ha scalfito solo minimamente Fritz, senza dubbio più a suo agio con questa superficie. Così al quarto game è arrivato il break che ha portato al 6-3 finale. Nel secondo parziale il break è arrivato al terzo gioco e anche in questo caso l'azzurro non è più riuscito a rimediare.

«L'entusiasmo di stare qua è qualcosa veramente che ho sentito, specialmente dal pubblico. L'ingresso in campo è stato veramente emozionante, uno dei più belli della mia carriera», ha sottolineato Musetti in conferenza stampa, «mi sarebbe piaciuto esordire con una vittoria, ma la cosa bella di questo torneo è che comunque si può sempre passare il girone. Abbiamo visto tantissime volte giocatori che hanno iniziato male e sembravano spacciati, che poi hanno addirittura vinto il torneo. Questo mi dà la forza per cercare una reazione anche di carattere». Sul match: «Fritz oggi dal fondo mi metteva tantissima pressione, ho fatto molta fatica ad adattarmi alla velocità. Non ho mai avuto l'impressione di avere il comando del gioco e anche quelle poche volte che che l'ho avuto lui si difendeva molto bene, riusciva sempre ad avere una buonissima transizione dalla difesa all'attacco».

Oggi in campo

Per Lorenzo Musetti, che ieri è apparso affaticato in alcuni passaggi del match, arriva questa sera la possibilità di tentare un preziosissimo primo successo alle Finals. La giornata del torneo di singolare si apre alle 14 con la superstar Alcaraz che trova Fritz, i due vincitori della prima giornata nel girone Connors, Per lo spagnolo non sarà una passeggiata, dopo aver visto le splendide condizioni di forma dell’americano di Santa Fe. Alle 20.30 Musetti trova l’australiano De Minaur, sconfitto due giorni fa da Alcaraz e incapace di arginare le folate di grande tennis dello spagnolo.

Dentro la terza giornata delle Finals, alla Inalpi Arena torna alle 11.30 il doppio italiano: Bolelli e Vavassori, dopo lo straordinario successo di domenica contro la coppia accreditata del numero 1, giocano con lo specialista spagnolo Granollers e l’argentino Zeballos. Sono le due coppie che hanno vinto il primo match, chi vince ha un piede in semifinale. Al termine del primo match di singolare, non prima delle 18, il match fra le due (quotatissime) coppie che hanno perso la prima partita, Cash e Glasspool opposti a Krawietz e Puetz.

