Sinner, debutto francese 

Parigi. La cerimonia del sorteggio ha ufficialmente dato il via al programma del torneo del Roland Garros, il secondo slam stagionale che scatta domenica con Jannik Sinner principale favorito e Carlos Alcaraz grande assente. C’è poi la protesta dei tennisti sulla questione montepremi con la decisione di rilasciare meno interviste (15 minuti, lo stesso numero della percentuale degli incassi totali che i quattro tornei dello slam, Parigi compreso, riservano al montepremi, contro il 22%, richiesto). La direttrice del torneo, l'ex tennista Amelie Mauresmo, ha detto che non ci saranno per quest'anno altri aumenti del montepremi, già cresciuti rispetto al 2025. Oggi ci sarà un incontro tra organizzatori e rappresentanti dei giocatori.

Il sorteggio

Intanto, il sorteggio ha dato un'indicazione sul possibile andamento del torneo, con Sinner e Novak Djokovic che dominano le metà opposte del tabellone. L'azzurro inizierà la sua corsa verso il primo titolo a Parigi contro il francese Clement Tabur, n.165 Atp. Poi potrebbe trovare l’altro francese Moutet (n. 30 del tabellone), possibile derby negli ottavi con Darderi. Nei quarti si troverebbe Ben Shelton e in semifinale Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev. Quanto a Djokovic, esordirà col francese Mpetshi Perricard e in semifinale potrebbe incontrare Alex Zverev. Tra gli altri italiani, Matteo Berrettini se la vedrà al primo turno con Fucsovics, Matteo Arnaldi con Griekspoor, Luciano Darderi con Ofner; Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego affronteranno un qualificato, mentre Mattia Bellucci se la vedrà col francese Halys. A proposito di qualificati, ieri si sono aggiunti Federico Cinà e Andrea Pellegrino, vincitore del derby con Marco Cecchinato.

Il tabellone femminile

Nel torneo femminile, Jasmine Paolini esordirà contro l'ucraina Yastremska mentre l'altra italiana iscritta, Elisabetta Cocciaretto, è stata accoppiata ad una qualificata, mentre si dovrà attendere oggi per sapere se riuscirà ad accedere al tabellone principale anche Lucia Bronzetti.

Al torneo partecipano tutte le migliori otto tenniste al mondo, da Aryna Sabalenka, a caccia del primo titolo in Francia, fino alla russa Mirra Andreeva. In base alla zona del tabellone in cui sono inserite, se dovessero raggiungere tutte i quarti di finale, Sabalenka se la vedrebbe con la statunitense Jessica Pegula, Coco Gauff con la connazionale Amanda Anisimova, mentre Iga Swiatek si troverebbe di fronte la fresca vincitrice degli Internazionali, Elina Svitolina, e la n.2 Elena Rybakina si incontrerebbe con Andreeva.

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